López Velarde y la imagen de la escritura

Me emboza en la tupida oscuridad,

y pienso para ti estos renglones,

cuya rima recóndita

has de advertir en una pronta adivinación

porque son como pétalos nocturnos;

que te llevan un mensaje de un singular calosfrío;

y en las tinieblas húmedas me recojo,

y te mando estas sílabas frágiles en tropel,

como ráfaga de misterio,

al umbral de tu espíritu en vela.

Yo te digo en verdad, buena Fuensanta,

que tu voz es un verso que se canta a la Virgen […].



Los muebles están bien en la suprema

vetustez del elegante poema.

Las arcas se conservan olorosas

a las frutas guardadas;

el sofá de los muslos

salomónicos de las desposadas;

entre un adorno artificial de rosas

surgen, en un ambiente desteñido,

las piadosas pinturas polvorientas;

y el casto lecho que pudiera ser

para las almas núbiles un nido,

nos invita a las nupcias incruentas

y es el mismo, Fuensanta, en que se amaron

las parejas eróticas de ayer.

Para la gloria de Dios, en homenaje

a tu excelencia, mi soneto adorna

de tus manos preclaras el linaje,



y el soneto dichoso, en las esbeltas

falanges de tus índices se torna

una sortija de catorce vueltas.



De los tropos literarios de la poesía lopezvelardeana, la escritura es parte de una interiorización. En Obra maestra hace, en cuestionamiento por la enmendadura de la plana de la fecundidad, la recreación de un momento de escritura: Tomar el lápiz y temblar ante el riesgo del sacrilegio. Es un acto de plena sinceridad, compromiso y entrega a sus anhelos.Enla escritura es utilizada como múltiples objetos, presente entre la soledad, el amor y la muerte. Son tres momentos en los que claramente se observa esta doble caracterización. Por un lado teoriza con la forma del poema o la escritura, junto con el motivo poético que implica, un arte poética.El poemase manifiesta el acto de escritura, con una simpleza en su nominación –renglones–, aunque sí una magnetósfera de resonancia en la lectura de su destinatario.El ideal del poema para López Velarde, como imago tangible y reconocible, es al igual que su ideal estético: Vetusto, doncel, provinciano y místico. Enrealiza un símil en primer lugar con el encantamiento de Fuensanta y con la descripción de su espacio.El poema es cuerpo, simbolismo den. De allí que en el soneto “Para tus dedos ágiles y finos” considere los versos la mayor señal de la unión conyugal.Consumación que al final de su evocación es un rasgo del anhelo, parte de su verdadera ópera magna.