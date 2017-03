López y Cardozo en el once ideal de la Copa MX Yair Villalpando

Compartir: Liga Compartir: (Mexsport) Copa MX informó que en su once ideal de la última fecha dos jugadores de Mineros formaron parte gracias a su buena actuación ante los rojinegros, Christian López y Julián Cardozo, ambos se despacharon con una anotación ante el Atlas.



La liga catalogó al defensa Christian López como un jugador con buena ida y vuelta por la banda derecha, además de que el lateral se sumó al ataque en varias ocasiones y en una de ellas aprovechó para con un certero testarazo abrir el marcador contra los Zorros.



Por su parte, Julián Cardozo fue definido como un elemento peligroso por la banda izquierda, incluso catalogado como el mejor de toda la noche ante el Atlas, puso una asistencia para abrir el marcador y con un gran gol puso tierra de por medio para encaminar a los zacatecanos a la clasificación a los Octavos de Final, en dónde enfrentará a los Rayados de Monterrey el próximo martes.



