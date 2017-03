Los 10 juguetes más caros en la historia Excélsior

Ya sea porque por razones y anécdotas se convierten en piezas únicas, o porque desde el inicio son fabricados con materiales costosos o por diseñadores reconocidos.



Los 10 juguetes que alcanzaron los precios más altos en la historia, los puedes encontrar en la galería.







10.- Nintendo Stadium Events; Lo vendieron en 1987, sin embargo, un año después Nintendo compro los derechos y decidió relanzarlo con un paquete junto con otros dos juegos. Las pocas copias vendidas de forma individual alcanzan un precio de hasta 23 mil dólares.









9.- Game Boy Gold. Es una de las primeras versiones de la consola casera de Nintendo, pero fue recubierta con oro y diamantes en la tienda de Asprey, en Londres. Cuesta 25 mil dólares.



8.- Off Roader Jr. Un Hummer para niños que funciona con gasolina y todas as funciones de un auto real. Cuesta 30 mil dólares.





7.-Combi Beach Bomb de Hot Wheels. Es la pieza de Hot Wheels oficial más difícil de conseguir, por lo que alcanza un precio de hasta 72 mil dólares





6.-Casco original de Star Wars. Fue utilizado en la película del Imperio Contra-Ataca por el actor Bob Anderson, quien actuó en las escenas del personaje. Cuesta 115 mil dólares.



5.- Buque HMS Battleship. Este juguete funciona con vapor y fue fabricado en 1906 por Marklin, un fabricante alemán. Cuesta 122 mil 600 dólares.





4.- Hot Wheels con cristales Swarovski. Fue creado para conmemorar el 40 aniversario de la marca. Está fabricado en oro blanco de 18 quilates y tiene incrustadas 2700 joyas. Cuesta 140 mil dólares.







3.- Oso Steiff- Solo existen 125 piezas en el mundo, su cuerpo tiene elementos de oro puro y sus ojos son de zafiro. Cuesta 193 mil dólares.





2.- Prototipo GI JOE. El primer juguete de la marca, fue creado en 1963 por Don Levine. Cuesta 200 mil dólares.







1.- Barbie Stefano Canturi. Fue creada para ayudar una causa noble: el combate contra el cáncer de mama por un famoso diseñador. Su collar tiene un diamante de un quilate. Cuesta 302 mil dólares.







