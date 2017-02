Los bancos regalarán este servicio (y millones se beneficiarán) Excélsior

El banco central explicó que esta medida tiene como propósito que una mayor proporción de la población pueda acceder a los servicios bancarios, así como facilitar la dispersión de subsidios a los beneficiarios de programas brindados por instancias gubernamentales. Las cuentas mencionadas no podrán cobrar comisiones ni requerir el mantenimiento de un saldo promedio mensual.



De acuerdo con un documento publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dirigido a las instituciones de crédito argumentó que con el propósito de continuar propiciando el sano desarrollo del sistema financiero y la protección de los intereses del público, tomando en cuenta los beneficios las cuentas básicas para el público general ofrecidas por lasinstituciones de crédito, ha considerado conveniente establecer condiciones adicionales a la referida cuenta básica con el objeto de flexibilizar su operación para la dispersión de subsidios gubernamentales.



A la fecha, los recursos de programas sociales se dispersan a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).



De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, en 2016, Bansefi entregó más de 76 mil millones de pesos a 8.4 millones de beneficiarios de los programas de inclusión social Prospera, adultos mayores y seguro de vida para jefas de familia, a través de sus aliados estratégicos y de su propia red de sucursales y puntos de entrega de apoyos, ubicados en 2 mil 451 municipios del país.



Cabe resaltar, que dentro del Programa Integral de Inclusión Financiera, mediante la oferta de productos y servicios, Bansefi facilitó la inclusión a los servicios financieros y registró más de 600 mil cuentas de ahorro.



DETALLES



A través de un comunicado, el Banco de México detalló que los servicios mínimos que deben proveerse en esas cuentas incluyen entre otros, apertura y cierre, otorgamiento de una tarjeta de débito al beneficiario y su reposición en caso de desgaste o renovación, abono de recursos a la cuenta por cualquier medio, retiros de efectivo y consultas de saldo en las ventanillas de sucursales y cajeros automáticos operados por la institución que lleve la cuenta.



Estas cuentas pueden ser habilitadas, tanto por las instancias gubernamentales responsables de la dispersión de subsidios, como por los propios beneficiarios de los programas.



Las instituciones bancarias obligadas no podrán proceder a la cancelación de dichas cuentas, salvo cuando durante seis meses consecutivos estas no reciban depósitos provenientes de los programas brindados por instancias gubernamentales, para lo cual deberán notificar previamente al beneficiario.





