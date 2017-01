Los Barreteros mantienen racha ganadora Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Barreteros mantuvo viva su racha ganadora gracias a un gran desempeño colectivo, con 5 jugadores que anotaron en doble dígito, que fue encabezado por una tarde sensacional de Paul Marigney; con 28 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, obtenidos con gran eficiencia pues anotó 10 de sus 13 intentos al aro. Ciudad Victoria tuvo buenos aportes del trío extranjero de Grandy, Williams y Jones pero no fue suficiente ante un gran desempeño colectivo del conjunto zacatecano.



Esto refleja un gran mérito de cada uno de los jugadores de cantera y plata pero también del entrenador Maurice Riddick, quien se encuentra invicto desde que tomó el mando de Barreteros el pasado 3 de enero. El resultado consolida a Zacatecas en el sexto lugar de la tabla de posiciones y perfila al equipo para mantener un cierre de temporada en ascenso.



El juego perimetral de Zacatecas fue fundamental desde el primer periodo para establecer un dominio del conjunto visitante. Esta puntería habría logrado una ventaja considerable a no ser por Larry Williams, quien se destapó con 14 puntos que mantuvieron a Correcaminos en la pelea al finalizar los primeros 10 minutos con un marcador 22-27.



Al cierre de la primera mitad el protagonismo se lo llevó el espectáculo de Paul Marigney, quien anota 9 puntos en los últimos 3 minutos. Al medio tiempo el número 40 de Zacatecas acumuló 20 puntos -con aciertos en 7 de sus 8 tiros intentados- para superar el trabajo realizado por Larry Williams con 17 y liderar a su equipo a una ventaja 43-52.



Matt Gwynne y Paul Marigney reanudaron las acciones con el ritmo que tuvieron en el arranque del juego, combinándose para darle a Barreteros sus primeros 10 puntos en el tercer parcial. Los locales trataron desesperadamente de no rezagarse en el juego, apoyándose sobre todo en el aporte de Kennedy Jones con 11 puntos para momentáneamente remontar la diferencia. Pero apareció entonces un buen desempeño de James Williams y Leroy Davis para mantener adelante al conjunto de Maurice Riddick con marcador 66-75.



El juego se puso bueno con Carl Jones y Ramiro Loera encestando grandes canastas para Zacatecas, mismas que intentaron contrarrestar Glaze Grandy y Ken Jones. Sin embargo gradualmente se impone la calidad de Barreteros, abriendo la ventaja hasta un marcador final 89-101.



El aporte más destacado para Barreteros lo realizaron Paul Marigney (28 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias), Matt Gwynne (16 puntos, 5 rebotes), Carl Jones (19 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias) y Ramiro Loera (12 puntos, 2 asistencias). Por los Correcaminos los mejores fueron Glaze Grandy (25 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias) y Larry Williams (21 puntos, 4 rebotes).



Después de la serie en Ciudad Victoria, el conjunto de cantera y plata tendrá una semana y media de descanso antes de su siguiente partido el jueves 26 de enero en San Luis Potosí. El descanso prolongado resulta de los partidos adelantados contra Soles de Mexicali.



redaccion@imagenzac.com.mx mantuvo viva su racha ganadora gracias a un gran desempeño colectivo, con 5 jugadores que anotaron en doble dígito, que fue encabezado por una tarde sensacional de Paul Marigney; con 28 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, obtenidos con gran eficiencia pues anotó 10 de sus 13 intentos al aro. Ciudad Victoria tuvo buenos aportes del trío extranjero de Grandy, Williams y Jones pero no fue suficiente ante un gran desempeño colectivo del conjunto zacatecano.Esto refleja un gran mérito de cada uno de los jugadores de cantera y plata pero también del entrenador Maurice Riddick, quien se encuentra invicto desde que tomó el mando de Barreteros el pasado 3 de enero. El resultado consolida a Zacatecas en el sexto lugar de la tabla de posiciones y perfila al equipo para mantener un cierre de temporada en ascenso.El juego perimetral de Zacatecas fue fundamental desde el primer periodo para establecer un dominio del conjunto visitante. Esta puntería habría logrado una ventaja considerable a no ser por Larry Williams, quien se destapó con 14 puntos que mantuvieron a Correcaminos en la pelea al finalizar los primeros 10 minutos con un marcador 22-27.Al cierre de la primera mitad el protagonismo se lo llevó el espectáculo de Paul Marigney, quien anota 9 puntos en los últimos 3 minutos. Al medio tiempo el número 40 de Zacatecas acumuló 20 puntos -con aciertos en 7 de sus 8 tiros intentados- para superar el trabajo realizado por Larry Williams con 17 y liderar a su equipo a una ventaja 43-52.Matt Gwynne y Paul Marigney reanudaron las acciones con el ritmo que tuvieron en el arranque del juego, combinándose para darle a Barreteros sus primeros 10 puntos en el tercer parcial. Los locales trataron desesperadamente de no rezagarse en el juego, apoyándose sobre todo en el aporte de Kennedy Jones con 11 puntos para momentáneamente remontar la diferencia. Pero apareció entonces un buen desempeño de James Williams y Leroy Davis para mantener adelante al conjunto de Maurice Riddick con marcador 66-75.El juego se puso bueno con Carl Jones y Ramiro Loera encestando grandes canastas para Zacatecas, mismas que intentaron contrarrestar Glaze Grandy y Ken Jones. Sin embargo gradualmente se impone la calidad de Barreteros, abriendo la ventaja hasta un marcador final 89-101.El aporte más destacado para Barreteros lo realizaron Paul Marigney (28 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias), Matt Gwynne (16 puntos, 5 rebotes), Carl Jones (19 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias) y Ramiro Loera (12 puntos, 2 asistencias). Por los Correcaminos los mejores fueron Glaze Grandy (25 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias) y Larry Williams (21 puntos, 4 rebotes).Después de la serie en Ciudad Victoria, el conjunto de cantera y plata tendrá una semana y media de descanso antes de su siguiente partido el jueves 26 de enero en San Luis Potosí. El descanso prolongado resulta de los partidos adelantados contra Soles de Mexicali. Agregar a favoritos deportes

lnbp

básquetbol

barreteros de zacatecas