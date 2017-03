Los campesinos mexicanos no le temen a renegociación del TLC Excélsior

Afirmó Ángel, el gobierno mexicano debe aumentar los apoyos a los productores agrarios y observar otras rutas para las exportaciones, “yo pienso que de renegociar el Tratado pues que le busque más hacia Europa, más hacia Asia, hacia otras partes no sólo Estados Unidos, yo pienso que debe darle más prioridad al campo para competirles, invertir más que nada en buenas semillas, dignificar el campo, hacerlo más competitivo comparado con ellos porque donde se empieza es de aquí del campo y así nunca vamos a compararnos con ellos”.



Ángel Vázquez trabaja descalzo y sin las herramientas adecuadas para sembrar y cosechar el maíz, junto a sus compañeros comienza sus arduas labores a la salida del sol y termina sin descanso hasta el atardecer, señaló estar cansado de las promesas políticas con las que se chantajea permanentemente a los campesinos, quienes incansablemente ofrecen su máximo esfuerzo a cambio de unos cuantos pesos, “queremos que nos den créditos, semillas y nosotros lo estamos pagando, lo que nosotros queremos es trabajo porque puras promesas, puras promesas y al último abandonado el campo, ahí ven muchas parcelas solas, por qué, porque no hay dinero”, asestó.



En lo que respecta a las deportaciones de migrantes mexicanos, Ángel comentó que el presidente estadunidense no está tomando en cuenta la importancia de la mano de obra de los connacionales por lo que se está corriendo el riesgo de una debacle en la producción agrícola de los Estados Unidos, “Donald Trump quiere aventar todos para acá quien le va a trabajar el campo, somos los mexicanos los que trabajan el campo allá, todo se va a quedar allá nadie va a sembrar, yo estuve mucho tiempo en los Estados Unidos, yo nunca miré un gringo en un surco ni sembrando ni cosechando, puro mexicano somos allá”.



El campesino tarimbarense opinó que la crisis en las relaciones con los EU es una excelente oportunidad para que México cambie su postura y emerja un verdadero cambio en las relaciones de producción que borren la dependencia que el país sufre del poderoso país vecino, expuso, “está bien que haya pasado para ver de qué estamos hechos aquí en México, porque todo el tiempo depender de un país, de un país, siempre iba a ser de toda la vida y así esto que está pasando ahorita es para que probarnos nosotros mismos, México de qué está hecho, yo sé que salimos adelante”.



