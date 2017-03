'Los Chuchos’ me están atacando, afirma Barbosa Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El senador reiteró en que no está de acuerdo en que se consolide la alianza PAN-PRD; acusa acciones al interior del Sol Azteca para alterar el padrón

¿Quiénes me están atacando? Los Chuchos, los enemigos de AMLO", dijo Barbosa en entrevista radiofónica, en la que además señaló a Jesús Ortega, Guadalupe Acosta y otros perredistas que han opinado en su contra.

Precisó que no está de acuerdo en llevar una alianza con el Partido Acción nacional (PAN), “nunca voy a estar en esa posición. Jamás. Antes renunció al partido”.



Mencionó que para él existe “un escenario en el que hay dos alternativas: el sistema y López Obrador. Y yo me quedo con López Obrador porque lo veo que es el único que puede encabezar la transformación de México”.



Durante la entrevista hizo referencia a alteraciones en el padrón del PRD. “No podemos hacer como que no pasa nada en el partido, por ejemplo, todas las acciones que están tomando, sobre todo la corriente Nueva Izquierda, para alterar el padrón del PRD y poder ir a un proceso interno y poder ir a un proceso interno; un padrón que se ha encargado a los gobernadores para crear una militancia y poder tener el control del partido a partir de agosto”.



Además de mencionar que "Alejandra debe de preocuparse por transformar al partido, eso es fundamental", comentó que ella "también forma parte de la estrategia de llevar al PRD con el PAN y de verse como candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de una alianza PAN-PRD".



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Miguel Barbosa consideró que los ataques que ha sufrido tras manifestar su apoyo al líder de Morena, Andrés Manuel López obrador, provienen de la corriente de ‘Los Chuchos’.Precisó que no está de acuerdo en llevar una alianza con el Partido Acción nacional (PAN), “nunca voy a estar en esa posición. Jamás. Antes renunció al partido”.Mencionó que para él existe “un escenario en el que hay dos alternativas: el sistema y López Obrador. Y yo me quedo con López Obrador porque lo veo que es el único que puede encabezar la transformación de México”.Durante la entrevista hizo referencia a alteraciones en el padrón del PRD. “No podemos hacer como que no pasa nada en el partido, por ejemplo, todas las acciones que están tomando, sobre todo la corriente Nueva Izquierda, para alterar el padrón del PRD y poder ir a un proceso interno y poder ir a un proceso interno; un padrón que se ha encargado a los gobernadores para crear una militancia y poder tener el control del partido a partir de agosto”.Además de mencionar que "Alejandra debe de preocuparse por transformar al partido, eso es fundamental", comentó que ella "también forma parte de la estrategia de llevar al PRD con el PAN y de verse como candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de una alianza PAN-PRD". Agregar a favoritos ataques

miguel barbosa

prd

morena

política

senado