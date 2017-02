Los creyentes deben ser coherentes: obispo Karla Padilla

“Debe haber razones por las que estás criaturas a temprana edad se están yendo por otro camino. Nos corresponde como sociedad averiguar porqué”, dijo el obispo al mencionar que deberán fortalecerse las campañas de prevención para erradicar dicha problemática.



“Es un punto muy preocupante para todo mundo. Los padres, las familias tendrán su propias responsabilidades, pero yo quiero referirme a la responsabilidad social que tenemos para hacer un ambiente en el que todo mundo podamos sentarnos en la misma mesa de la dignidad”.



En este sentido hizo un llamado a no solo contar con un diagnóstico de la problemática, sino también darle solución.



En otro tema y luego que el papa Francisco sugiriera durante una homilía en Roma, que es mejor no identificarse como creyente si se lleva una doble vida, el obispo Sigifredo Noriega Barceló opinó que “no es un dogma de fe, sino es algo que se nos pide hoy a todos los creyentes: ser coherentes”.



“Conocemos bien al papa Francisco y él es muy directo, muy transparente y pues tiene razón”.



“La fe tiene que manifestarse en obras. Si o se manifiesta en obra es una forma de decir que vale más no creer o ser ateo”, expresó el obispo.



Sobre la próxima temporada de Cuaresma, Noriega Barceló invitó a los fieles católicos a hacer un viaje al interior de la conciencia para reflexionar las responsabilidades individuales ante la situación del mundo actual.



Refirió que la paz es la principal responsabilidad y el campo de acción más urgente a establecerse desde el hogar.



Aunque dijo que todo tiempo es oportuno, sugirió que durante esta celebración y dada la problemática​ de violencia que impera no solo en Zacatecas sino en el país, se analice la importancia que tiene la paz para un ambiente positivo.



El obispo informó además que el gobierno del estado, con sus diversas dependencias implicadas, ya consultaron con él aspectos de la organización del Festival Cultural en su edición 2017.



Explicó que se tomaron acuerdos importantes para la preservación de la Catedral Basílica, que durante la edición pasada sufrió daños en la fachada por el exceso de asistentes a un evento en la Plaza de Armas.



“Estamos de acuerdo en todo lo que se va a presentar en lo que refiere a Plaza de Armas”, y reconoció la apertura de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante la responsabilidad cultural de éste y otros acontecimientos.



Asimismo, se declaró a favor de que a la entidad se le regrese una parte de la riqueza que empresas transnacionales han administrado en los últimos años, refiriéndose a la controversia en contra del impuesto ecológico.



