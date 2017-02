Los cristianos llamados por Dios para ser sal de la tierra y luz del mundo Fernando Mario Chávez Ruvalcaba

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía) Introducción Al tener ante nuestra atenta consideración las lecturas bíblicas de este domingo, descubrimos el tema de nuestra homilía de hoy: Dios por Cristo, su Hijo, nos llama a todos y cada uno de los que creemos en él con la gracia del Espíritu Santo, para ser en la Iglesia y en el mundo: “Sal de la tierra y luz del mundo”.



Efectivamente, Cristo es luz del mundo; él ha venido para que su vida y su evangelio brillen ante los hombres y ante el universo entero. Por eso, el Concilio Vaticano II nos enseña con toda claridad, lo siguiente: “Por ser Cristo luz de las gentes, este sagrado Concilio, reunido bajo la inspiración del Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con su claridad que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a toda criatura” (cf. Mc. 16,15) (L.G. n. 1).



Pero Jesús nos dice, que por gracia que él nos otorga para nuestra salvación personal y comunitaria y de generación en generación, lo siguiente: “Ustedes son la sal de la tierra…Ustedes son la luz del mundo”.



¿En qué sentido debemos entender, con fe luminosa, estas palabras y consignas de Jesús para nosotros, sus cristianos adoctrinados con su revelación divina y efectiva, si las aceptamos libremente para que sean vida nuestra?



Así, ahora los invito a entrar en el cuerpo doctrinal de esta homilía en el 5 Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A, y sacar frutos espirituales para nuestras vidas como personas, imagen y semejanza de Dios y en comunión familiar, eclesial y social. Y sobre todo como discípulos y testigos de su Hijo muy amado: Jesucristo. Ustedes son sal de la tierra Aquí se trata de entender la imagen de “ser sal de la tierra”. La sal es elemento familiar de cualquier cultura, pues desde siempre se ha empleado para dar sabor a las comidas. Por eso, esta imagen comparativa que nos hace Jesús, resulta un simbolismo fácil de entender y vivir con una fuerza doctrinal que ilumina nuestra identidad y misión como heraldos y testigos comprometidos de Cristo y su evangelio.



La sal (cloruro de sodio), es un protagonista en el ámbito culinario, pues se disuelve completamente en los alimentos y se pierde como sabor agradable. Su presencia discreta en las comidas no se detecta; en cambio, su ausencia no puede disimularse. Ése es su modo de ser, actuar desapercibida.



Ser “sal de la tierra” para cada cristiano que en verdad lo sea desde su bautismo, indica ser como la sal, humildes para actuar desde dentro, que no se nota, pero que es indispensable.



De esto se sigue, que la vida cristiana no es ser “aguafiestas”, es ser todo lo contrario, porque es gozo, libertad de amor que da sabor a los pensamientos, acciones y testimonio con la Iglesia y para el mundo a salvar y librarlo de la corrupción del pecado y la acción diabólica.



Es crear un “mundo nuevo” de paz, justicia, tranquilidad y comunión altamente viva y reconfortante en medio de penas, desalientos, y tristezas que nos depara constantemente nuestra existencia en este mundo. Ustedes son luz del mundo Ahora el simbolismo de la luz tiene un largo y fecundo itinerario (camino) bíblico, porque, desde la primera página del Génesis, primer libro de la Biblia como palabra de Dios revelada, con la cual se nos ilumina, describiendo la creación del mundo por Dios creador cuando hizo la luz y luego a través de la historia de la salvación, se nos habla de la columna de luz y fuego que guiaba al pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida.



Después con la etapa histórica de los profetas quienes siempre iluminaron la razón de ser del pueblo elegido y su caminar y destino hacia la vida eterna y todo esto hasta desembocar con Jesucristo, plenitud de la luz de su revelación con su persona divina y humana, poderse declarar: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”(Jn 5, 12).



En todo tiempo de la historia humana, los hombres han buscado la luz de la verdad, luz para su propio misterio que es una síntesis de vocación altísima y a la vez miseria profunda.



Aquí vienen muy bien las siguientes palabras del Vaticano II que nos iluminan y consuelan: “La Iglesia cree que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su altísima vocación.



Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en Cristo” (G. S. 10, 2).La fe en Jesús de Nazareth, Dios y hombre verdadero es la luz del cristiano y éste participando de esta magnífica luz, debe iluminar a todos sus semejantes a través de una fe fecunda y probada con las obras de bondad y misericordia. Todo lo anterior para cumplir una misión Podemos terminar nuestra homilía con las siguientes sugerencias: Desde nuestro bautismo y demás sacramentos, con la luz de la palabra de Dios hecha vida de cada día, hemos de ser testigos de la luz, que se ha encendido en nuestros corazones y brilla sin ocultarla, para que los demás viendo nuestras buenas obras, den gloria al Padre que está en los cielos.



Es el quehacer personal y comunitario de cada día que pasa. ¿Dónde? En la familia, en la relación amorosa y servicial de los esposos entre sí, de los padres con los hijos y éstos con sus padres y hermanos, de los adultos con las generaciones jóvenes y en el testimonio ambiental, en un mundo harto difícil, en el trabajo y el ambiente cívico como buenos ciudadanos quienes con la fuerza de la luz del evangelio, construyamos un mundo mejor de paz, fraternidad, justicia y seguridad entre todos, respetando la dignidad de las personas.



¡Que Cristo nos asista en nuestra misión que nos da, recordando lo que él nos prometió: “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo!”.

*Obispo emérito de Zacatecas



gente@imagenzac.com.mx Al tener ante nuestra atenta consideración las lecturas bíblicas de este domingo, descubrimos el tema de nuestra homilía de hoy: Dios por Cristo, su Hijo, nos llama a todos y cada uno de los que creemos en él con la gracia del Espíritu Santo, para ser en la Iglesia y en el mundo: “Sal de la tierra y luz del mundo”.Efectivamente, Cristo es luz del mundo; él ha venido para que su vida y su evangelio brillen ante los hombres y ante el universo entero. Por eso, el Concilio Vaticano II nos enseña con toda claridad, lo siguiente: “Por ser Cristo luz de las gentes, este sagrado Concilio, reunido bajo la inspiración del Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con su claridad que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a toda criatura” (cf. Mc. 16,15) (L.G. n. 1).Pero Jesús nos dice, que por gracia que él nos otorga para nuestra salvación personal y comunitaria y de generación en generación, lo siguiente: “Ustedes son la sal de la tierra…Ustedes son la luz del mundo”.¿En qué sentido debemos entender, con fe luminosa, estas palabras y consignas de Jesús para nosotros, sus cristianos adoctrinados con su revelación divina y efectiva, si las aceptamos libremente para que sean vida nuestra?Así, ahora los invito a entrar en el cuerpo doctrinal de esta homilía en el 5 Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A, y sacar frutos espirituales para nuestras vidas como personas, imagen y semejanza de Dios y en comunión familiar, eclesial y social. Y sobre todo como discípulos y testigos de su Hijo muy amado: Jesucristo.Aquí se trata de entender la imagen de “ser sal de la tierra”. La sal es elemento familiar de cualquier cultura, pues desde siempre se ha empleado para dar sabor a las comidas. Por eso, esta imagen comparativa que nos hace Jesús, resulta un simbolismo fácil de entender y vivir con una fuerza doctrinal que ilumina nuestra identidad y misión como heraldos y testigos comprometidos de Cristo y su evangelio.La sal (cloruro de sodio), es un protagonista en el ámbito culinario, pues se disuelve completamente en los alimentos y se pierde como sabor agradable. Su presencia discreta en las comidas no se detecta; en cambio, su ausencia no puede disimularse. Ése es su modo de ser, actuar desapercibida.Ser “sal de la tierra” para cada cristiano que en verdad lo sea desde su bautismo, indica ser como la sal, humildes para actuar desde dentro, que no se nota, pero que es indispensable.De esto se sigue, que la vida cristiana no es ser “aguafiestas”, es ser todo lo contrario, porque es gozo, libertad de amor que da sabor a los pensamientos, acciones y testimonio con la Iglesia y para el mundo a salvar y librarlo de la corrupción del pecado y la acción diabólica.Es crear un “mundo nuevo” de paz, justicia, tranquilidad y comunión altamente viva y reconfortante en medio de penas, desalientos, y tristezas que nos depara constantemente nuestra existencia en este mundo.Ahora el simbolismo de la luz tiene un largo y fecundo itinerario (camino) bíblico, porque, desde la primera página del Génesis, primer libro de la Biblia como palabra de Dios revelada, con la cual se nos ilumina, describiendo la creación del mundo por Dios creador cuando hizo la luz y luego a través de la historia de la salvación, se nos habla de la columna de luz y fuego que guiaba al pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida.Después con la etapa histórica de los profetas quienes siempre iluminaron la razón de ser del pueblo elegido y su caminar y destino hacia la vida eterna y todo esto hasta desembocar con Jesucristo, plenitud de la luz de su revelación con su persona divina y humana, poderse declarar: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”(Jn 5, 12).En todo tiempo de la historia humana, los hombres han buscado la luz de la verdad, luz para su propio misterio que es una síntesis de vocación altísima y a la vez miseria profunda.Aquí vienen muy bien las siguientes palabras del Vaticano II que nos iluminan y consuelan: “La Iglesia cree que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su altísima vocación.Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en Cristo” (G. S. 10, 2).La fe en Jesús de Nazareth, Dios y hombre verdadero es la luz del cristiano y éste participando de esta magnífica luz, debe iluminar a todos sus semejantes a través de una fe fecunda y probada con las obras de bondad y misericordia.Podemos terminar nuestra homilía con las siguientes sugerencias: Desde nuestro bautismo y demás sacramentos, con la luz de la palabra de Dios hecha vida de cada día, hemos de ser testigos de la luz, que se ha encendido en nuestros corazones y brilla sin ocultarla, para que los demás viendo nuestras buenas obras, den gloria al Padre que está en los cielos.Es el quehacer personal y comunitario de cada día que pasa. ¿Dónde? En la familia, en la relación amorosa y servicial de los esposos entre sí, de los padres con los hijos y éstos con sus padres y hermanos, de los adultos con las generaciones jóvenes y en el testimonio ambiental, en un mundo harto difícil, en el trabajo y el ambiente cívico como buenos ciudadanos quienes con la fuerza de la luz del evangelio, construyamos un mundo mejor de paz, fraternidad, justicia y seguridad entre todos, respetando la dignidad de las personas.¡Que Cristo nos asista en nuestra misión que nos da, recordando lo que él nos prometió: “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo!”. Agregar a favoritos homilía

fe católica

evangelio

domingo

biblia