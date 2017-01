Los Gallos del Querétaro, ilusionados Excélsior

“Teníamos el compromiso con nosotros mismos de ganar algo, de poner nuestro nombre en la historia. Entonces hay que seguir cada día haciendo cosas buenas, para poner el nombre de Gallos en lo más alto, siempre” comentó Volpi.



Dos meses y 16 días después de aquel logro, esta noche el cuadro queretano comenzará por primera vez una defensa de un título cuando debute en la Copa MX del Clausura 2017 ante Cruz Azul.



Ilusionado con repetir la hazaña, uno de los futbolistas que fue parte de la celebración, Ángel Sepúlveda, calificó como prioridad terminar en los primeros planos.



“Sabemos que prácticamente somos el mismo equipo, entonces el objetivo es claro: si juegas dos torneos, ambos tienes que competirlos al máximo. Hoy es la copa y en liga el equipo no se puede permitir ya no calificar a la liguilla, eso es algo que tenemos todos en mente”, aseguró.



El duelo de hoy frente a La Máquina también podría representar el debut de Gerardo Lugo, uno de los dos refuerzos albiazules para esta campaña, quien se declaró listo para encarar esta oportunidad.



“Contento por poder defender ahora los colores de Querétaro. Quiero demostrar que no se equivocaron en darme la oportunidad y voy a tratar de hacer bien las cosas y dar todo en la cancha”, sentenció Lugo.



