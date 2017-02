Los hombres se cuidan poco y son sedentarios: ISSSTE Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



El delegado del ISSSTE en Zacatecas, Humberto Javier Romero Gudiño, puntualizó que este mes de Febrero de la Salud del Hombre es necesario que todos los derechohabientes acudan a su Unidad de Medicina, Clínica u Hospital para que se hagan chequeos periódicos, sobre todo después de los 40 años para detectar a tiempo si padecen alguna enfermedad y tomar el tratamiento correcto.



Explicó que en la Clínica Hospital de Fresnillo se cuenta con doctores especializados que pueden atender a los derechohabientes y si no se canalizan al Hospital de Zacatecas, por lo que es prioritario que en el momento en que se tenga alguna molestia por parte de los hombres acudan inmediatamente al médico y no “creerse los superhéroes, porque hasta ellos se enferman”.



En su momento, el director de la Clínica Hospital de Fresnillo, Guillermo Bonilla Illingworth, puntualizó que se llevaron a cabo más de 34 pruebas rápidas para las detecciones de antígeno prostático, más de 200 personas que se les entregó anticonceptivos por parte del área de salud reproductiva, más de 20 hombres se vacunaron; entre otras acciones que se presentaron en la Clínica Hospital.



redaccion@imagenzac.com.mx Más de 200 hombres se atendieron en la Clínica Hospital de Fresnillo en la Feria de salud realizada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el marco de la Campaña Nacional “Febrero Mes de la Salud del Hombre”, los cuales se realizaron pruebas de antígeno prostático, detecciones oportunas de diabetes, medicina preventiva y control de peso.El delegado del ISSSTE en Zacatecas, Humberto Javier Romero Gudiño, puntualizó que este mes de Febrero de la Salud del Hombre es necesario que todos los derechohabientes acudan a su Unidad de Medicina, Clínica u Hospital para que se hagan chequeos periódicos, sobre todo después de los 40 años para detectar a tiempo si padecen alguna enfermedad y tomar el tratamiento correcto.Explicó que en la Clínica Hospital de Fresnillo se cuenta con doctores especializados que pueden atender a los derechohabientes y si no se canalizan al Hospital de Zacatecas, por lo que es prioritario que en el momento en que se tenga alguna molestia por parte de los hombres acudan inmediatamente al médico y no “creerse los superhéroes, porque hasta ellos se enferman”.En su momento, el director de la Clínica Hospital de Fresnillo, Guillermo Bonilla Illingworth, puntualizó que se llevaron a cabo más de 34 pruebas rápidas para las detecciones de antígeno prostático, más de 200 personas que se les entregó anticonceptivos por parte del área de salud reproductiva, más de 20 hombres se vacunaron; entre otras acciones que se presentaron en la Clínica Hospital. Agregar a favoritos issste

febrero mes de la salud del hombre

los superhéroes también se enferman

cáncer de próstata