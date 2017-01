Los mineros no toleran otro impuesto: Pavón Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Los miembros del sindicato se quieren manifestar ante las alzas a combustibles y por la carga tributaria. (Cortesía)



En asamblea de los integrantes del Sindicato Nacional Minero, Metalúrgico Frente pidieron a sus representantes emprender manifestaciones en contra de las alzas a combustibles y la imposición de esta carga tributaria que se suma al impuesto minero.



Carlos Pavón Campos, secretario general, reprochó la postura de las diputadas locales Norma Castorena Bellerreza y Guadalupe Flores Escobedo con respecto a la implementación del cobro a las mineras en este sentido.



“Decirles que si tenían alguna otra aspiración política y querían el respaldo del sector, que se vayan olvidando de nosotros, porque no se vale que ni siquiera nos advirtieron de esta propuesta que finalmente afecta a los trabajadores directamente”, expresó.



Consideró que ante las protestas que se han realizado en el país, se mantuvieron respetuosos; sin embargo, no es posible que contengan a los trabajadores quienes se encuentran inconformes por la decisión de un impuesto más.



Pavón Campos refirió que las empresas en la entidad atraviesan un periodo difícil por las producciones y ante la determinación del gravamen, se ve en riesgo la permanencia de algunas.



Ejemplificó que Minera Madero, es una de las más pequeñas del consorcio y no alcanza ganancias para subsistir y éstas se ven comprometidas con el pago de más impuestos.



De igual manera, santicipan bajas o nulas utilidades para los trabajadores, por lo que los miembros insisten en manifestarse.



El líder sindical afirmó que por parte de las empresas, se prevé la búsqueda de amparos ante los impuestos, pero no tienen planes concretos.



mespino@imagenzac.com.mx Mineros del municipio valoran medidas para enfrentar el impuesto ecológico que se aprobó aplicar para la operación de empresas del sector.En asamblea de los integrantes del Sindicato Nacional Minero, Metalúrgico Frente pidieron a sus representantes emprender manifestaciones en contra de las alzas a combustibles y la imposición de esta carga tributaria que se suma al impuesto minero.Carlos Pavón Campos, secretario general, reprochó la postura de las diputadas locales Norma Castorena Bellerreza y Guadalupe Flores Escobedo con respecto a la implementación del cobro a las mineras en este sentido.“Decirles que si tenían alguna otra aspiración política y querían el respaldo del sector, que se vayan olvidando de nosotros, porque no se vale que ni siquiera nos advirtieron de esta propuesta que finalmente afecta a los trabajadores directamente”, expresó.Consideró que ante las protestas que se han realizado en el país, se mantuvieron respetuosos; sin embargo, no es posible que contengan a los trabajadores quienes se encuentran inconformes por la decisión de un impuesto más.Pavón Campos refirió que las empresas en la entidad atraviesan un periodo difícil por las producciones y ante la determinación del gravamen, se ve en riesgo la permanencia de algunas.Ejemplificó que Minera Madero, es una de las más pequeñas del consorcio y no alcanza ganancias para subsistir y éstas se ven comprometidas con el pago de más impuestos.De igual manera, santicipan bajas o nulas utilidades para los trabajadores, por lo que los miembros insisten en manifestarse.El líder sindical afirmó que por parte de las empresas, se prevé la búsqueda de amparos ante los impuestos, pero no tienen planes concretos. Agregar a favoritos impuestos

mineros

carlos pavón campos

minera madero