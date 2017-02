Los neveros zacatecanos del siglo 19 Manuel González

Sin embargo, en el Zacatecas de mediados del siglo 19, el único período del año en el que se podía conseguir y disfrutar de una rica nieve era precisamente en el invierno. Esto obedecía a una razón muy sencilla: en aquellos tiempos aún no se habían inventado los refrigeradores o los congeladores pero sí que sabían aprovechar muy bien las bajas temperaturas invernales.



Nos enteramos de este dato curioso gracias a las crónicas que escribió el comerciante norteamericano Albert M. Gilliam, a su paso por estos territorios septentrionales de nuestro país, a finales de la primera mitad del siglo 19. De hecho, sus crónicas fueron publicadas con el título de Viajes por México durante los años 1843 y 1844.



Albert M. Gilliam nació hacia 1804 en Lynchburg, Virginia, Estados Unidos de América, en el seno de una familia acomodada. Concluyó su bachillerato en el Hampden-Sydney College, una institución superior de artes liberales para varones. Tendría alrededor de 40 años cuando realizó su viaje al norte de la República Mexicana. “No obstante la finalidad declarada de su viaje a México, esto es, su misión oficial, en sus acciones parece advertirse en todo momento un predominio de sus intereses y negocios particulares”.



Escribió sus impresiones de su recorrido a petición de sus amistades y dirigido a los lectores norteamericanos, exponiendo una “severa visión del país y sus habitantes”. A su paso por el territorio del estado de Zacatecas le dedica cuatro capítulos de los veintiuno que integran su obra.



En uno de los momentos claves de su travesía por esta entidad decide hospedarse por una corta temporada en la ciudad de Zacatecas. Aquí permaneció los últimos días de enero y los primeros de febrero de 1844. Le tocó experimentar el clima de la ciudad en su momento más álgido. Gracias a ello, pudo darse cuenta de la venta de helados y la forma de prepararlos en este periodo del año.



Y qué les parece, amigas y amigos lectores, si dejamos que míster Gilliam nos narre ese dato curioso e interesante, y aprovecharemos para vislumbrar su excelente estilo para describir lo que percibió y vivió en esta ciudad capital.



Se encontraba alojado en el Mesón de Tacuba donde evocaba: “Jamás en todo México pude disfrutar del placer de una chimenea o de una estufa y, en Zacatecas, aunque no hacía ni frío ni calor, resultaba displacentero para un norteño no contar alguna vez con fuego para romper el frío perpetuo y para generar algún resplandor sobre la superficie. No había visto fuego desde que abandoné en Nueva Orleans el vapor James Madison”.



Y sobre el clima zacatecano, agrega: “Como he vuelto a mencionar, el clima de Zacatecas, relataré el hecho de haber escuchado a un ambulante ofrecer helado en venta por las calles. Incapacitado para imaginar de dónde podían obtener hielo, pues el lugar estaba muy distante de Orizaba para haberlo transportado desde ahí, pregunté y se me informó que, durante el mes de enero, con el frío, en las profundas hendiduras de las montañas donde los rayos del sol casi no entran, los fabricantes de helado, que así los llaman, colocan grandes bandejas de barro, del tamaño y forma aproximados de una charola de té inglesa, con una pequeña cantidad de agua dentro de ellas y, conforme se desarrolla una capa de hielo en la superficie, se la despega cuidadosamente y se deposita en baldes para preservarla. Y así se cuenta, durante un corto periodo del año, con una provisión de hielo que permite a los habitantes de la ciudad darse un lujo”.



Así que imagínense ustedes, amigas y amigos lectores, los zacatecanos de aquella época sí que se las ingeniaban para fabricar sus helados. Con toda seguridad que los denominados “fabricantes de nieve” terminaban casi congelados porque tenían que estar quitando la costra que se formaba en la superficie del agua… allá, en los recovecos más altos y gélidos de los cerros que circundaban a la ciudad. Ahí tenían que permanecer hasta que juntaran cierta cantidad de hielo para luego trasladarse al sitio donde lo procesaban y lo convertían en ricos helados que, como decía nuestro visitante, se trataba de un verdadero lujo que los zacatecanos sólo podían darse una vez al año. Sólo una vez al año.



Así las cosas… mientras que ahora las paleterías y neverías tienen pocas ventas, a mediados del siglo 19, la gente consumía sus helados producidos tan sólo con el ingenio y las bajísimas temperaturas que en ciertos parajes de la ciudad se experimentaban en la temporada invernal. He ahí las ironías y las contradicciones de dos épocas distantes. Y ahora que conocen esta información ¿se darían el lujo de disfrutar de un helado o de una paleta en este mes de febrero de 2017?



Si es así, la ciudad cuenta con las más diversas opciones para satisfacer a los más exigentes y variados gustos… desde los helados que se producen en cantidades industriales (algunos de marcas trasnacionales), hasta los que familias zacatecanas mantienen como una deliciosa tradición que prevalece a lo largo y a lo ancho del territorio de nuestra entidad, entre ellas, las de receta y origen jerezanas.







