Los polleros elevan tarifas; cuotas de traslado de migrantes aumentan 100%

El ama de casa recordó que sus hijos pagaron 4 mil dólares cada uno para que el coyote los pasara por la zona de Tecate. "Uno de ellos ya logró quedarse con papeles. Pero los otros dos todavía no. No sé de qué dependa. Pero cada 15 días mandan algo de dinero. No fallan, son buenos muchachos”, comentó orgullosa doña Guadalupe. Ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos para reforzar la vigilancia en la frontera con México, los traficantes de personas, conocidos comúnmente como coyotes o polleros, han elevado sus tarifas de traslado hasta en 100%. En algunos casos, los precios se han vuelto“inalcanzables” al incrementarse hasta los 30 mil dólares.De acuerdo con información publicada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el reporte Tendencias sobre la migración internacional, revisión 2015, 12 millones 339 mil 062 mexicanos radican fuera del país.La población originaria del Estado de México tiene el mayor número de migrantes que cruzan la frontera sin documentos, seguido por Guanajuato y Puebla, reporta el Instituto Nacional de Migración.Este fenómeno ha provocado que en México se genere una especie de industria de la migración en torno a todos los traslados que mexicanos y sudamericanos buscan hacer para ingresar al territorio estadunidense.Actualmente los precios establecidos por los coyotes en Guanajuato llegan hasta los 30 mil dólares, cuando el máximo era de hasta 20 mil dólares.Nava indicó que hace más de 10 años sus tres hijos mayores se fueron a Estados Unidos a buscar mejores condiciones de vida. Ahora su hijo menor, de 24 años, se quiere ir, “pero como veo que están las cosas, mejor que me ayude acá. No tenemos ese dinero para mandarlo”.El ama de casa recordó que sus hijos pagaron 4 mil dólares cada uno para que el coyote los pasara por la zona de Tecate. “LO MEJOR ES PAGARLE A LA MIGRA”

"El costo excesivo incluye el pago de sobornos a los agentes de migración de los Estados Unidos", aseguró.

