Los procesos para fincar responsabilidades están totalmente viciados: Patricia Salinas Karina Navarrete

La ex funcionaria fue sancionada por la Auditoría Superior del Estado por la cantidad de 1 millón 78 mil 800 pesos por anomalías en la cuenta pública del 2013.



Salinas detalló que hasta el momento tiene interpuesto un proceso de revocación en curso, “una de las observaciones que tengo por resarcir es porque ellos no encontraron o no se presentó en juicio de la autoridad el proyecto de la subestación que se presentó dentro del parques industrial”.



Explicó que la obra del parque industrial estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura, donde se tuvo que realizar una subestación para brindar de energía eléctrica a las empresas que ahí se encuentran, con un recurso de 40 millones de pesos.



“El proyecto nada más costó un millón 200 mil pesos, la auditoría dice que yo debí de presentar el proyecto”, que se encuentra en posesión de la Sinfra, por lo que la funcionaria solicitó una información de autoridad, “y todo esto no se hizo”, por lo que la ASE le adjudicó la responsabilidad resarcitoria.



Aseveró que ya interpuesto el proceso de revocación y entregó el proyecto de la subestación a la ASE.



“Por qué a la Secretaría de Economía, porque fuimos los que iniciamos este proyecto del parque industrial”, sin embargo la Sinfra fue la que ejecutó y licitó la obra. “Lo curioso es que la Auditoría Superior nunca se lo solicitó a la Sinfra”.



Por su parte Ricardo de la Rosa, exalcalde del municipio de Trancoso, expresó que las responsabilidades resarcitorias adjudicadas, se debieron a que no se entregaron documentos en forma y tiempo a la ASE.



“Un ejemplo es de que no se entregó a tiempo la cuenta pública. Ahí uno depende de sus funcionarios y de pronto no tiene en los tiempos los documentos y la Auditoría nos sanciona”, dijo.



Agregó que en algunas ocasiones “no está en manos de uno, en nuestro caso la tesorería es la responsable, y que también sancionaron, pero por mucho que yo quiera evitar la sanción yo era el responsable del tema”.



“Yo no estoy en contra de las sanciones, una sanción se aplica cuando hay una falla”, puntualizó la funcionaria en relación a los señalamientos en su contra.



ase

responsabilidad

sezac