Los rostros de Octavio Paz

Sin embargo, el periodista y editor piensa que, a pesar de lo anterior, “no hemos analizado críticamente su vida y obra, ante las que hay más prejuicio que cualquier cosa”.



Por esta razón, el autor de El poeta en su tierra. Diálogos con Octavio Paz regresa a la obra y al pensamiento del diplomático y traductor y le dedica un segundo libro “para discutirlo sin alabanzas gratuitas”.



Los rostros de Octavio Paz. Una antología crítica (El Tapiz del Unicornio), que se presentará el próximo sábado en el Palacio de Minería, reúne diez textos de diversos escritores sobre el autor de Piedra de Sol, escritos en distintos momentos; y además nueve entrevistas, ocho realizadas por Peralta y una por Ana Cecilia Terrazas.



Este título de 301 páginas, dividido en dos partes, abre con el poema Cinco guijarros de Mixcoac, de José Emilio Pacheco; y continúa con los ensayos de Fernando Savater, Elena Poniatowska, Yvon Grenier, Armando González Torres, Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín, Jorge Aguilar Mora y Pura López Colomé, además de una entrevista hecha por Carlos Monsiváis al autor de El laberinto de la soledad.



La segunda parte comienza con el poema Sólo el azar, de Darío Jaramillo Agudelo, e incluye las entrevistas de Peralta al mismo Jaramillo Agudelo, a Tedi López Mills, Víctor Manuel Mendiola, Aguilar Camín, Aguilar Mora, Bartra, López Colomé y Teresa del Conde. Y cierra con la entrevista de Terrazas a Marie-José Tramini, una de las pocas que ha concedido la viuda de Paz.



“En el marco del centenario del natalicio del poeta, en 2014, recordé una serie de textos críticos que había leído a lo largo de muchos años y que se habían publicado de manera dispersa en diferentes publicaciones".



“Son de un grupo de gente muy importante, que ha estado en la cultura latinoamericana, española o canadiense. Quise hacer una selección de escritos de personas que admiro y aprecio, y que no son autores incondicionales de Paz”, aclara.



El ex director editorial de la entonces Random House Mondadori y también ex editor del Grupo Planeta explica que Paz es muchos Octavio Paz y que quiso reflejar en este volumen esta multiplicidad.



“Es ensayista político, ensayista literario, ensayista de la historia del arte, del mundo prehispánico, especialista en temas de la literatura mexicana y universal. Estos ensayos desmontan su obra en todas sus vertientes. Pero también está el lado humano, poetas que hablan del Paz traductor, del amigo de los jóvenes, del Paz crítico, colérico. Nadie puede negar que era un guerrillero en todo el significado de la palabra”, destaca.



El autor De un mundo raro y Los nombres del arco iris agrega que, como periodista, “quise pintar a Paz de carne y hueso, hacer una antología crítica frente al aparato un poco oficialón que lo rodea. No existe una antología de la obra total de Paz. Hay biografías, ensayos biográficos, testimoniales; hay libros que le rinden homenaje por su cumpleaños, pero no una selección de textos en torno a su obra”.



Peralta busca ofrecer, dice, la visión de un periodista sensible. “A Paz le gustaba la música, las artes plásticas, el arte mesoamericano. Pertenece a la corriente última del surrealismo, junto con André Breton. Es un amante de los artistas surrealistas. Es el descubridor de algunas figuras del arte prehispánico como arte, no como visiones antropológicas”, añade.



PREGUNTAS INCÓMODAS



El autor de El clóset de cristal, sobre la aportación de Carlos Monsiváis al movimiento homosexual en México, recuerda que Octavio Paz fue el escritor con el que más se peleó en las entrevistas que le hizo a lo largo de sus 35 años de periodista cultural.



“Siempre le hice preguntas incómodas. Don Octavio consideraba la amistad como una complicidad. Podías preguntar lo que quisieras, pero él tenía el derecho de decir ‘apague su grabadora porque le voy a contestar, pero no lo puede publicar’. Yo accedía, porque el periodismo es cualquier cosa menos la traición al otro, al que te está dando la palabra, al que está abriendo su vena crítica y sincera”.



Peralta confiesa que, con el paso del tiempo, logró construir un diálogo sincero y crítico con el poeta. “Al principio fue difícil. Yo tenía muchos prejuicios hacia él, por su postura política. Pero luego la vida te enseña que la democracia es un proceso. Y eso entendí con sus libros. Aprendí a respetarlo y a quererlo. Su obra no te deja indiferente.



“Él tenía un gran nivel crítico. Nos decía que tenemos que aprender a discutir. Los libros reales deben ser críticos. Por eso procuré hacer un libro abierto, porque creo que Paz está muy vivo todavía. Es muy necesario desentrañarlo. Si no lo hacemos, perdemos los mexicanos, nos iríamos quedando en un vacío intelectual, como creo que está sucediendo ya”, asegura.



Peralta evoca la dedicatoria que le escribió Paz después de “la entrevista tensa” que tuvieron a propósito del libro Tiempo nublado. “Ya cuando me iba, me preguntó si podía dedicarme el libro y yo acepté. Me puso: ‘Braulio. Las diferencias no son enemistades’. Quisiera que eso fuera una realidad”.



