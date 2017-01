Los Suns sorprenden a los Spurs al vencerlos en México AP

Compartir: Liga Compartir: El duelo se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México. (AP) Suns requirieron de cinco encuentros para apuntarse su primera victoria en México. El sábado, la lograron ante un rival que en teoría era muy superior y al que muchos consideran un legítimo aspirante al título.



Devin Booker encabezó la ofensiva de los Suns con 39 puntos, Eric Bledsoe sumó 17 tantos y 10 asistencias, y Phoenix remontó para vencer sorpresivamente 108-105 a los Spurs de San Antonio, con lo que consiguió su primer triunfo en territorio mexicano.



Ante una abarrotada Arena Ciudad de México, Tyson Chandler aportó ocho unidades y 15 asistencias por los Suns (13-27) en el 24to partido de NBA realizado en este país. Phoenix había disputado cuatro partidos en México y los había perdido todos.



Los Suns, el primer equipo que disputa en México dos partidos de una misma temporada regular, habían caído el jueves 113-108 frente a los Mavericks de Dallas. En su segunda oportunidad de la semana, sí lograron concretar la remontada.



"El juego de hoy no fue exactamente igual que el anterior, esta noche sacamos el triunfo, y eso cambia mucho las cosas", indicó Booker, de madre mexico-estadounidense. "Tenemos una base de jóvenes, con grandes veteranos, con un excelente entrenador que cree en nosotros, y diariamente todos nos esforzamos en los entrenamientos".



Con el resultado, Phoenix registró su primera victoria en la serie de tres duelos con San Antonio en la presente temporada, y de paso puso fin a su racha de nueve descalabros frente a los Spurs (31-9).



Por los Spurs, Kawhi Leonard terminó con 38 puntos y su compañero Tony Parker anotó 14. El argentino Manu Ginóbili registró 16 unidades, tres asistencias y dos rebotes en 25 minutos.



"Un juego bastante pobre nuestro, mal arranque, estuvimos un poco estáticos ofensivamente... dependimos mucho de Leonard", lamentó Ginóbili. "Perdimos contra un equipo que no está pasando por un gran momento y eso es frustrante, pero la NBA es así".



TJ Warren, quien totalizó 12 unidades, ofreció una gran actuación en el tercer periodo para mantener a Phoenix en la pelea, y los Suns se fueron arriba en el último cuarto, con lo que borraron una desventaja que llegó a ser de 11 puntos ante un sorprendido San Antonio.



En un emocionante cierre, de ida y vuelta, Leonard había dado una ventaja de 103-102 con 2:19 minutos restantes, pero luego erró un crucial tiro libre a 40 segundos del final y otro último intento de larga distancia para los Spurs, que el año pasado ganaron sus cuatro encuentros ante los Suns.



Booker repitió su impresionante actuación del jueves. Ante los Mavericks, el base de los Suns igualó el máximo puntaje de su carrera con las mismas 39 unidades, 28 de ellas en el cuarto periodo.



"Devin Booker no se quiere ir, desea quedarse y enfrentar a Utah aquí el lunes, donde promedia 39 puntos", bromeó el entrenador de Phoenix, Earl Watson.



Los tres partidos de la serie entre ambos equipos en esta campaña se realizaron en diferentes escenarios: el primero en Phoenix, el segundo en San Antonio y el del sábado en la Ciudad de México. Los Spurs habían ganado los dos anteriores con holgura, por diferencias respectivas de 15 y 21 unidades.



Phoenix se cercioró de hacer más emocionante el encuentro en México, y de paso se llevó la victoria.



"Los Suns hicieron un gran trabajo al ser agresivos durante 48 minutos", reconoció el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich. "Claramente jugaron de manera muy competitiva... eso definió el partido. Uno no desea tener la necesidad de tratar de encestar un tiro ganador".



Al medio tiempo, la NBA celebró el 25 aniversario de su primer encuentro en México con un pastel y las tradicionales "Mañanitas", el equivalente nacional al "Felix Cumpleaños", a ritmo del mariachi. La ceremonia incluyó también un breve pero emotivo discurso de Horacio Llamas, embajador de la liga en México.



Los 24 encuentros de la liga efectuados en territorio mexicano representan la mayor cantidad disputada en un solo país fuera de Estados Unidos o Canadá.



A la Arena Ciudad de México asistieron 20.532 espectadores, un récord para cualquier partido de la NBA en este país. El récord previo se impuso el jueves, con 19.874.



"Estamos fascinados con el entusiasmo de los mexicanos, y nuestra expectativa es jugar muchos más partidos aquí", dijo antes del duelo el comisionado de la NBA, Adam Silver.



