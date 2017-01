Los toreros estuvieron por encima de los toros Jaime Solo

Reanudó la temporada como primer espada el torero español Miguel Ángel Perera (grana y oro), quien lidió a Español y a Azucarero. En su primero ejecutó templadas verónicas y quitó con vistosas tafalleras y gaoneras. Con la pañosa poco realizó ante un astado noble pero falta de fuerza y raza, sobresalieron templados ayudado y naturales que le jaleo el respetable, labor que no coronó con lo espada.En su segundo breve estuvo con el capote y de muleta nada logro ante un cornúpeta que se refugió en las tablas, quitándose al astado de pinchazo hondo. Recibió aplausos.



Juan Pablo Sánche (violeta y oro) le tocaron los bureles Venadito y Reflexión. Breve estuvo Juan Pablo con el percal ante un astado medido de fuerza y con la muleta realizó una faena con temple, calidad y valor que le coreó el público, lástima que no es tuvo estuvo fino con espada. Salió al tercio.



En el segundo de su lote nada pudo hacer con el capote y con la muleta realizo una meritoria faena con arte y valor espartano tan cerca se pasaba al burel que lo empaló por en medio de ambas piernas lanzándolo por los aires, afortunadamente sin consecuencias que lamentar, perdió los trofeos por fallar con la espada, fue avisado.



El guanajuatense Diego Silveti (azul turquesa y oro) se enfrentó a Malagueño y a Nueva Etapa. En su primero que fue incierto de embestida realizó un bonito quite por mandiles y de muleta a pesar de su empeño no logró meter al toro en vereda, quitándose al burel de pinchazo, media y descabello. Al cierra plaza lo bregó de capote y con la pañosa ejecutó una faena de altibajos, no logró cuajar la faena esperada, sobresaliendo una buena tanda de ayudados. Mal estuvo con la toledana siendo avisado.





