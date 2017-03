Los Tuzos de la UAZ pierden el buen paso en Segunda Redacción

Universidad Autónoma de Zacatecas al caer 2 goles por 0 ante los Gallos Blancos de Querétaro en la fecha 11 del torneo Clausura 2017 de la Liga Premier de la Segunda División del futbol profesional mexicano.



Los Tuzos que venían de golear 3 por 0 a Pachuca, implementaron la táctica de buscar el gol a base de toque y rapidez, sin embargo, en esta ocasión la estrategia no funcionó y en dos descuidos durante los últimos quince minutos perdieron el cotejo en donde se enfrentaron a Querétaro.



Fue al minuto 75 de acción cuando los Gallos Blancos se adelantaron en el marcador, gracias a la anotación de Hugo Rodríguez Uribe, ya con los Tuzos desbocados en busca del empate, los de Querétaro alcanzaron el 2 por 0 definitivo, luego de que al 86 Luis Francisco Romo Barrón, mandó el balón al fondo de las redes.



Con el descalabro los Tuzos de la UAZ se alejaron de la posibilidad de llegar a la liguilla, pues se quedaron en 14 unidades, por lo que ocupan el noveno puesto del sector 2 de la Liga Premier de la Segunda División.

Es importante señalar que los universitarios zacatecanos descansarán durante la fecha 12 del Clausura 2017, por lo que volverán a ver acción hasta la jornada 13, cuando enfrenten como visitantes a los Reboceros de la Piedad, actuales líderes del grupo, dicho partido se efectuará el sábado primero de abril a las 8 de la noche.



