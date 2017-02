Los Tuzos de la UAZ vencen 2-0 a Cabezas Rojas Redacción

Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas se impusieron 2 tantos por 0 a Cabezas Rojas, en duelo correspondiente a la fecha 24 de la temporada 2016-2017 de la Tercera División del futbol profesional mexicano.



Los Tuzos de la UAZ saltaron a la cancha del Estadio Universitario con la consigna de acumular 3 puntos que les permitiera soñar con una nueva calificación a la liguilla, sin embrago, la pólvora estuvo mojada durante el primer tiempo, pues se perdieron 4 jugadas claras de gol, en las que se incluyen 2 postes y un travesaño, en ese lapso la pelota simplemente no quiso entrar.



La intensidad no bajó y al minuto 24 de la segunda mitad Yair Aguilar, se suspendió en el aire para rematar de cabeza, el balón se anidó en el fondo de las redes y cayó el 1 por 0 en favor de los universitarios zacatecanos.



El segundo tanto de los Tuzos se quedará en la memoria de los asistentes, pues de tiro libre Jorge Cabrera, anotó un golazo, luego de pegarle de pierna derecha y superar a la barrera, el balón se fue directamente al ángulo, el grito de gol se escuchó en el Estadio Universitario y los zacatecanos ya ganaban 2 por 0.



El marcador ya no se movió y los Tuzos alcanzaron su décimo primer triunfo de la campaña, con lo que llegaron a 38 unidades y se colocan a 6 puntos de la zona de calificación, deben esperar el resto de resultados de la jornada para conocer su nueva posición en la tabla.



