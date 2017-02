Los Tuzos Sub 13 aplastan 11-0 al INCATSSA Redacción

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) simplemente le pasaron por encima al Centro de Formación INCATSSA de San Luis Potosí, al golearlos con marcador de 11 tantos por 0, en duelo de la categoría sub 13 de la Liga Nacional Juvenil de la Federación Mexicana de Futbol.



La partida que se efectuó en el campo número 6 de la Unidad Deportiva Norte de Zacatecas, fue dominado de inicio a fin por la UAZ sub 13, desde los primeros minutos los aficionados que asistieron observaron cómo comenzaron a caer sin descanso los goles, al medio tiempo los zacatecanos ya ganaban 7 por 0.



Para la segunda parte los de San Luis Potosí se acomodaron mejor en el fondo, pero no pudieron evitar que los Tuzos marcaran 4 tantos más, al final del cotejo el resultado fue de 11 por 0.



Es importante señalar que por los Tuzos dos jugadores se despacharon con un hat-trick a favor, Alberto García y José Luis Márquez, concretaron 3 goles cada uno, mientras que Antonio López contribuyó con otros 2, en tanto que Edwin Jacobo, Bryan Carpio y Diego Reyes, completaron la goleada.



Los Tuzos Sub 15 caen 2-1

La Liga Nacional Juvenil cuenta con dos categorías, la sub 13 y la sub 15, en esta última el equipo de los Tuzos de la UAZ cayó 2 goles por 1 en su enfrentamiento ante el Centro de Formación INCATSSA, durante todo el partido los jovencitos universitarios tuvieron la pelota e incluso las oportunidades, pero el juego es de goles y los visitantes fueron más certeros.

En la primera mitad del partido los zacatecanos tuvieron una opción de gol, pero la pelota se fue por un costado y pocos minutos después se presentó el primer tanto del INCATSSA, marcado por Yerson Loredo, durante el segundo tiempo y con el impulso universitario los Tuzos llegaron al empate con un golazo de Miguel Ramírez, sin embargo, no fue suficiente para sacar el resultado, pues los de San Luis Potosí consiguieron el 2 por 1 definitivo cuando Julio Daniel Ruiz, mandó el balón al fondo de las redes.



