Lucha contra el narco disparó un 80% los crímenes contra el clero: Informe

De acuerdo al reporte realizado anualmente por la agrupación católica, el combate al crimen organizado ha dejado muerte y desolación en muchas regiones del país y, por desgracia, este fenómeno ha tocado también sectores específicos como la Iglesia.



El análisis indica que, al cierre de 2016, se registra un aumento de un 80 por ciento, esto comparado contra el cuarto año del expresidente Felipe Calderón.



"Los últimos 12 meses han sido los más trágicos en últimos 26 años”, señala el informe.



El estudio destacó el asesinato de tres sacerdotes en el 2016, lo cual calificó como doblemente dramático:



"No sólo se les asesinó física y brutalmente, sino que se trató, usando vías institucionales y algunos medios de comunicación de los gobiernos municipales de Veracruz y Michoacán, para difamar con calumnias calculadas y bien armadas, la imagen de los sacerdotes afectados”, refieren.



Ante esto, se lamenta que ni las procuradurías estatales, ni la Procuraduría General de la República han dado repuestas claras y eficientes a los homicidios de sacerdotes en México pues, por el contrario, las investigaciones están llenas de irregularidades y grandes vacíos ya que más del 80 por ciento de los casos de asesinato a religiosos no han sido resueltos o se les ha dado carpetazo.



"El reporte expone la serie de casos percibiendo cómo cada año parece ser peor que el anterior arrojando evidencia suficiente para afirmar la incomodidad del sacerdocio católico, no sólo para los poderes políticos en turno, sino también para los llamados poderes fácticos ocultos y empecinados en obrar el mal encumbrándose en el imperio de la corrupción e impunidad”, destacó el Centro Católico Multimedial.



