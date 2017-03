Lucharán por predio que vendió el ejido Fresnillo Marcela Espino

Dicho predio forma parte de una reserva territorial que se acordó con el Ejido Fresnillo, para sustituir un campo de béisbol.



En Comisión de Desarrollo Urbano y Planeación, se acordó que el gobierno local inicie un proceso legal para recuperar dicho terreno que permite el acceso la reserva territorial que se tiene disponible en la deportiva.



Enrique Franchini Gurrola, presidente de la comisión, explicó que el exdirector de Obras Públicas, Francisco Hernández Ramos, firmó de manera extemporánea una autorización al ejido para que dispusiera del predio.



Por este motivo, un particular determinó comenzar los preparativos para una construcción que hace unos meses se planteó como corrales de traspatio.



Sin embargo, la preparación que se realiza en la tierra, no corresponde a una obra menor, expuso el regidor.



Dijo que la autorización se firmó el 13 de septiembre del año pasado, cuando la administración ya no debía emitir documentos legales a nombre de los exfuncionarios, de acuerdo con proceso de entrega-recepción.



Además, el testimonio que incluía que el municipio no necesitaba dicho predio que se tenía bajo su

responsabilidad, no era verdad, pues esta zona permitía que existiera una reserva y se tenía identificado como espacio con valor ecológico.



A esto se suma que el exdirector no tenía facultades para tomar esta decisión y correspondía al exalcalde Gilberto Dévora y a la exsíndico Leticia Casillas.



Una vez que se determinó que no era necesario el predio, el ejido procedió a la venta del inmueble al particular y por ello, iniciaron los trabajos.



Franchini Álvarez mencionó que para esta construcción se carece de licencias tramitadas ante el municipio y por este motivo, se clausuró la obra.



En tanto que los regidores aprobaron que el área Jurídica de la Jefatura de Gabinete comience un proceso para recuperar legalmente el terreno y se valora proceder en contra del exfuncionario ante su decisión.



campo de beisbol

imss

enrique franchini