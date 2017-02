Luis Buñuel, una realidad 'subversiva y escandalosa' Excélsior

La gran mayoría de sus filmes (21) fueron mexicanos. (Cortesía)



Con 32 películas a lo largo de 48 años, desde Un perro Andaluz (1929), el afamado cortometraje de 16 minutos en colaboración con Salvador Dalí, hasta el también reconocido filme Ese oscuro objeto del deseo (1977). Fue merecedor de múltiples premios, como el León de Oro por trayectoria, el PIPRESCI Prize, la mención honorífica en el Festival de Cine de Berlin, el Premio Nacional de Artes y Ciencias y el Premio Estadounidense de Críticos de Cine.



Como en la obra de cientos de surrealistas, la de Buñuel se nutría en buena medida de los sueños y en la carga simbólica de ellos. Aunque realizó cine francés y español, la gran mayoría de sus filmes (21) fueron mexicanos, desde Gran Casino (1946) hasta Simón del desierto (1964)



Varios artistas e intelectuales lo admiraban y elogiaban. Sobre el sencillo y casi inmediato reconocimiento de la manera cinematográfica del director, Ingmar Bergman dijo: 'Buñuel casi siempre hacía películas de Buñuel'. Octavio Paz se refirió al trabajo de Buñuel como "el casamiento de la imagen fílmica con la imagen poética, creando una nueva realidad... escandalosa y subversiva".



EL ALQUIMISTA DEL CINE



Luis Buñuel Portolés nació el 22 de febrero de 1900 en Calanda, Turuel, y a lo largo de su carrera dirigió en Francia, España, Estados Unidos y México, pero siempre trabajó con escaso presupuesto y pocos medios materiales, lo cual no fue obstáculo para que creara unos 30 filmes, de los que se decía eran "arte con basura".



El llamado "Alquimista del Cine" estudió con los jesuitas y posteriormente se licenció en Filosofía y Letras, tras abandonar la carrera de ingeniero agrónomo.



En la residencia de estudiantes de Madrid hizo amistad con el pintor Salvador Dalí y el poeta Federico García Lorca, debido a que su gran afición era la literatura, por lo que conoció a los más importantes literatos del momento y publicó cuentos y poesías. Sus ideas fueron utilizadas por Buñuel en sus películas.



En 1925 decidió dedicarse al cine y viajó a París, ahí trabajó como asistente y ayudante de dirección en tres filmes. Ingresó en la Académie du Cinema de París, y dos años después escribió su primer guión para el primer centenario de la muerte del pintor español Francisco de Goya, pero no se hizo por falta de presupuesto.



Después, rechazó hacer otro guión sobre la obra de Ramón Gámez de la Serna, El Mundo por 10 Céntimos. La influencia de Ramón, a quien conoció en su época de estudiante, se manifestó en su obra, destacando su visión fetichista y el culto por los objetos.



OBRA MAESTRA DEL CINE SURREALISTA



El año clave fue 1928 con la colaboración de Dalí, al crear Un Perro Andaluz, película que fue considerada de manera unánime una de las mejores de la historia y máxima exponente del cine surrealista, aunque en su tiempo fue duramente criticada, incomprendida e incluso prohibida.



Buñuel y Dalí volvieron a colaborar en 1930 en la película La Edad de Oro, que se estrenó en Londres el 2 de enero de 1931. De nuevo el filme fue prohibido durante 50 años y duramente criticada, incluso se habló de excomunión.



En 1932, Buñuel se alejó de la estética surrealista y dirigió Las Hurdes/Tierra Sin Pan. Fue censurado porque se le consideró denigrante para España. Hasta 1947, no dirigió ningún filme y se limitó a hacer trabajos como guionista, productor e incluso labores de doblaje de películas americanas al francés y español.



En 1937 escribió para la Paramount el guión La Duquesa de Alba y Goya, y Dalí pintó su retrato llamado El Sueño. Además de que el gobierno republicano le encargó la programación cinematográfica del pabellón español de la Exposición Internacional de París.



Para 1941, Buñuel ingresó al Museo de Arte Moderno de Nueva York como productor asociado, donde ocupó con posterioridad otros cargos, hasta que se vio obligado a dimitir, víctima del escándalo provocado por la publicación de una biografía de Dalí.



En 1944, la Warner Brothers lo contrató como director de doblaje en Hollywood, y un año más tarde se trasladó a México, país en el que vivió 36 años. Reapareció en las labores de dirección en 1947 con Gran Casino, protagonizada por Jorge Negrete y la argentina Libertad Lamarque. La película fue un notable fracaso comercial y le costó tres años de inactividad.



En 1949 estrenó El Gran Calavera con notable aceptación comercial, y en 1950 hizo lo mismo con Los Olvidados, lo que provocó duros cuestionamientos hacia su persona.



Sin embargo, fue una película con gran éxito de crítica en Europa, a tal punto que triunfó en el Festival de Cannes de 1951, por lo que recibió los premios de Dirección y de la Crítica Internacional.



Posteriormente, contó con el apoyo público de personajes vinculados al mundo de la cultura, entre ellos Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990; Iris Barry y Henri Langlois.



Otros filmes que rodó fueron: El Bruto, Las Aventuras de Robinson Crusoe, Él, La Ilusión Viaja en Tranvía, Abismos de Pasión y Ensayo de un Crimen, que le abrió las puertas en el cine de Francia.



En 1960, Buñuel realizó La Joven, su segunda película en inglés. También dirigió la obra Don Juan Tenorio, en el teatro Manolo Fábregas de la Ciudad de México.



Regresó a España para preparar el rodaje de Viridiana, protagonizado por Silvia Pinal, filme con el que obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes y el Gran Premio del Humor Negro en París.



Los años posteriores filmó y dirigió El Ángel Exterminador, Diario de una Camarera, Llanto por un Bandido, El Monje, La Vía Láctea, Tristana, El Discreto Encanto de la Burguesía, con la que se convirtió en el primer director español en ser nominado a un Oscar, El Fantasma de la Libertad, Ese Oscuro Objeto del Deseo y Simón del Desierto.



Además, intervino como actor en diversas películas, como Llanto por un Bandido, de Carlos Saura, y En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac.



EL PADRE DEL CINE ESPAÑOL



Se casó con Jeanne Rucar, joven francesa a quien conoció cuando estudiaba anatomía en París, y que había sido medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1924 en gimnasia artística. Con ella tuvo dos hijos, Jean Louis y Rafael; el primero nació en la capital francesa y el segundo en Nueva York.



En 1980 realizó su último viaje a España y fue operado de la próstata, y en 1981, 50 años después de haber sido prohibida, se reestrenó en París La Edad de Oro.



Ese mismo año fue hospitalizado por problemas de la vesícula, y en 1982 publicó sus memorias, recogidas a lo largo de los años por Carriére y tituladas Mi Último Suspiro.



Luis Buñuel falleció en la Ciudad de México el 29 de julio de 1983 a causa de una insuficiencia cardíaca, hepática y renal provocada por un cáncer.



Sus últimas palabras fueron para su mujer Jeanne: "Ahora sí que muero". Se mantuvo fiel a su ideología hasta el final. Ese mismo año fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza.







