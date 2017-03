Luis Miguel Barbosa acudirá nuevamente al Tribunal Electoral Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Previo a la respuesta de la Comisión, Barbosa apuntó desconocer el motivo por el cual se le acusa, anteponiendo que ya le fueron suspendidos sus derechos y fue removido de la coordinación parlamentaria del PRD. Dicha comisión, sabiendo que el acuerdo del CEN del PRD es insostenible, cuando declaró la suspensión de mis derechos partidarios y mi remoción de la coordinación del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, no analizó los agravios, sino que por consigna inició un procedimiento sancionatorio en mi contra con lo cual reconocen de forma implícita que el CEN carecía de facultades para esto", señaló en un comunicado.

La Comisión Jurisdiccional tenía como plazo hasta este viernes para emitir una resolución respecto al juicio que el Tribunal le returnó, pues había sido tramitando por Barbosa vía per saltum (sin pasar por la justicia partidaria).



Previo a la respuesta de la Comisión, Barbosa apuntó desconocer el motivo por el cual se le acusa, anteponiendo que ya le fueron suspendidos sus derechos y fue removido de la coordinación parlamentaria del PRD. Con lo cual no me hace justicia, sino se pone como toalla para lavarle la cara a la dirección nacional", señaló. Luego de que el 7 de marzo el CEN del PRD pusiera a Dolores Padierna como coordinadora temporal, Barbosa ponderó que están actuando de manera "irracional" pues corresponde a los senadores elegir a su líder de bancada. Con esta resolución, la justicia partidaria queda hecha añicos. Se confirma que el órgano de justicia partidaria actúa por consigna, que sus integrantes siguen fielmente las instrucciones de los personajes a los cuales les molestó que expresara mi apoyo a Andrés Manuel López Obrador", señaló. Reiteró que ante la actuación parcial y sesgada de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD, acudirá nuevamente a la justicia federal para presentar su juicio de protección de mis derechos políticos. Reitero que mis declaraciones en las cuales manifesté mi apoyo a Andrés Manuel López Obrador y que impulsaría en el PRD un debate en este sentido, no violentan ninguna norma, estatuto o línea política del PRD", agregó.



