Luminosidad en tiempos oscuros

Dirigida por Lázló Nemes, la cinta narra la historia de un preso judío, de origen húngaro, que forma parte de los prisioneros obligados a trabajar para los nazis, recogiendo los cadáveres o las cenizas de los judíos asesinados en las cámaras de gas, entre otras tareas.



En medio de tanto sufrimiento, el personaje encuentra un imperioso motivo de vida: enterrar con dignidad a un niño ultimado por los nazis, que bien podría haber sido hijo suyo.



La historia me recordó la vida del vienés judío, y doctor en medicina, Víctor Emil Frankl, deportado al campo de concentración Theresienstadh y después a otros cuatro más, incluyendo Auschwitz. Él logró sobrevivir a holocausto, pero no tuvieron esa misma suerte sus padres, su esposa, su hermano y sus mejores amigos.



Pese a tanto dolor, Frankl creó la logoterapia, escuela de psicoterapia centrada en el significado de la vida humana, y en la necesidad de encontrar luminosidades, incluso en los momentos más oscuros de la existencia. Desde su perspectiva, toda vida vale la pena ser vivida, aunque la persona se encuentre ante cuestiones ominosas no elegidas, pero ante las cuales uno es libre de actuar de un modo o de otro.



No pude evitar que la película me remontara a los aciagos días que están viviendo los migrantes en Estados Unidos, quienes, de un día a otro, pasaron de ser trabajadores honrados a delincuentes, de acuerdo a las autoridades de ese país.



No obstante, también recordé las palabras de Frankl: "Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: La última de las libertades humanas- la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino- para decidir su propio camino".



