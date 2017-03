Luz González Cosío, una mujer ejemplar Manuel González Ramírez

Luz González Cosío y Acosta nació en la ciudad de Zacatecas, el 11 de septiembre de 1869. Fue la hija primogénita del general Manuel González Cosío (gobernador del estado de Zacatecas) y de la señora Luz Acosta.



A sus quince años de edad obtuvo el título de profesora de instrucción primaria. Más tarde conoció al médico zacatecano Fernando López y Sánchez Román con quien contrajo matrimonio.



Un día, ambos comentaron sobre la actuación que había tenido la Cruz Roja en el incendio de la Ópera Cómica de París. Llegaron a la conclusión de que valdría la pena poner en marcha esta benemérita institución en México. Tenían la firme intención de llevarlo a la práctica en la primera oportunidad que se presentara.



En 1895 se generó un fuerte conflicto en los gobiernos de México y Guatemala. Estuvieron a punto de enfrentarse ambos países. Afortunadamente, no hubo necesidad de llegar a las armas. Este suceso impulsó a doña Luz González a promover la creación de la Cruz Roja Mexicana.



Pasado un tiempo, consiguió una audiencia con el presidente Porfirio Díaz, quien le sugirió que tratara el asunto con los generales Manuel Mondragón y Bernardo Reyes. Hubo necesidad de una nueva entrevista con el presidente. Cuando acudió a la audiencia, allí estaba también el general Bernardo Reyes, quien argumentó que era muy difícil crear la Cruz Roja en México porque eso requería de recursos y, supuestamente, no había dinero para ello (como verá usted amable lector o lectora, esa frase clásica de “no hay dinero” ya se venía escuchando desde entonces).



Al escuchar ese argumento, doña Luz se armó de valor y defendió con insistencia su propuesta exponiendo que el gobierno no tenía que asumir toda la responsabilidad pecuniaria que la sociedad también colaboraría para sostener a la institución. Con ello les calló la boca y don Porfirio no tuvo más remedio que autorizar la propuesta.



La señora Luz salió de la entrevista presidencial con el triunfo en sus manos pero también con la encomienda de reunir toda la información posible sobre el asunto. Tiempo después, doña Luz presentó a la presidencia de la República un documento donde se describía el funcionamiento de la Cruz Roja en varios países del mundo.



Ahí se ponía el ejemplo de Japón donde el gobierno aportaba 15 mil pesos anuales. Al enterarse el general Díaz de todo ello, giró instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que cubriera esa cantidad. Asimismo, conformaron una comisión para poner en operación a la benemérita institución.



La primera gran acción de la Cruz Roja tuvo lugar en septiembre de 1909 cuando se trasladó un grupo de médicos y voluntarios a prestar ayuda humanitaria a los damnificados de la gran inundación que se registró en agosto de ese mismo año en Monterrey.



Después de esta primera intervención de la Cruz Roja y gracias a la cercanía que había logrado doña Luz con el presidente de la República, logró que el general Porfirio Díaz expidiera el decreto número 410, del 21 de febrero de 1910 por el que es reconocida la personalidad jurídica de la Asociación Mexicana de Cruz Roja. Y es motivo de orgullo saber que una mujer zacatecana fue la fundadora de esta institución y de su voluntariado que han traído tantos beneficios a un sinnúmero de mexicanas y mexicanos, desde 1910 hasta hoy día en que existen más de 400 delegaciones de Cruz Roja Mexicana en todo el país.



Pero no fue esta la única acción trascendente que realizó doña Luz González Cosío y Acosta de López. No. Precisamente «su vida se caracterizó por el deseo constante de encontrar los mejores cauces de asistencia social hacia las personas más desfavorecidas y vulnerables; al igual, que de buscar los medios más propicios donde la mujer de su época pudiera desarrollarse y superarse en los órdenes de formación personal y del desarrollo profesional».



Esto quedó demostrado en los hechos al fundar y sostener diversas instituciones de asistencia social y de promoción de las mujeres. Fue precursora de las casas hogar para niños abandonados, de los asilos para niños discapacitados, de la superación femenina.



Instituyó la Asociación Mexicana de la Gota de Leche que tenía como objetivo central que los niños de México tuvieran siempre este alimento indispensable para su crecimiento.



Fundó la Asociación de Madres Mexicanas para proteger a las madres pobres, procurando que el trabajo de la oficina o taller no perjudicara su estado cuando iban a ser madres, dándoles la enseñanza necesaria para preparar convenientemente el advenimiento del hijo y proporcionándoles orientación para la atención, crianza y desarrollo del recién nacido.



También fundó la Asociación Femenil Iberoamericana con la idea de fortalecer las relaciones entre las mujeres de Iberoamérica y acercarlas.



Falleció en la tranquilidad de su casa, el 8 de marzo de 1940, a los 71 años de edad, en su casa de la calle Amberes No. 33, Colonia Juárez de la Ciudad de México, tras haber cumplido de manera significativa con su patria.



El 10 de septiembre de 2009, su estado natal le rindió un homenaje muy particular. En sesión solemne de la Legislatura local, se develó su nombre con letras doradas en el muro de honor de este recinto legislativo, siendo la primera mujer en recibir tal distinción, aunque haya sido de manera póstuma. Y un año más tarde, se inauguró el Hospital General Zacatecas que lleva el nombre de esta notable mujer.

*Cronista de Zacatecas



