Macri y Rajoy se unen en su crítica al gobierno de Venezuela

"Seguiremos batallando por la legitimidad de los derechos y que Venezuela vuelva a estar integrada al mundo", destacó Mauricio Macri, que se encuentra en España en una visita de Estado en busca de inversiones para Argentina y para estrechar lazos con el gobierno de Mariano Rajoy.



"En el siglo XXI es inconcebible que no se respeten los derechos humanos y que haya gente que esté en la cárcel lisa y llanamente por tener opiniones diferentes", agregó Rajoy, que la semana pasada enfureció al gobierno de Caracas al pedir a través de un mensaje en Twitter la liberación del opositor Leopoldo López.



El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó entonces llamando a consultas al embajador de España en Caracas.



Aunque ambos destacaron la situación que, según Rajoy, "cada vez preocupa más", los mandatarios rehusaron en una rueda de prensa conjunta pedir abiertamente que se active la Carta Democrática Interamericana que podría iniciar el proceso de expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos.



Macri y Rajoy mostraron optimismo en las negociaciones de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque sudamericano del Mercosur -que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- que podría incluir a más de 700 millones de consumidores. El español dijo que su gobierno pondrá todo de su parte para favorecer "un acuerdo político en un periodo de tiempo no demasiado largo". Macri señaló que esperaba avances este mismo año.



Preguntado por la carta que le hizo llegar el partido español Podemos pidiendo la liberación de la activista encarcelada Milagro Sala, de la agrupación social Tupac Amaru, Macri respondió que el caso "está en manos de la justicia de Jujuy."



El presidente dijo que "en Argentina la justicia funciona de forma independiente" y anunció que varios grupos de derechos humanos que han cuestionado su arresto han sido invitados para conocer en mayo el desarrollo del proceso judicial en esa provincia del norte de Argentina.



Macri y su esposa, Julia Awada, se sumaron el jueves por la mañana a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, para inaugurar Arco, la mayor feria de arte del país que en su edición de este año está dedicada a Argentina.



