Madonna presenta a sus dos hijas adoptadas

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Madonna incrementó ya oficialmente su familia, con la adopción de las gemelas Esther y Stella, originarias de Malaui, como sus otros dos hijos africanos David y Mercy de 11 años.La estrella pop estadunidense de 58 años incluso publicó una imagen en su cuenta de Instagram de los cuatro pequeños que ya dejaron su natal África para radicar con ella en Nueva York.Apenas hace unas horas también compartió una imagen de Stella y Esther muy sonrientes con un looks idénticos de ropa deportiva de Adidas."Preparados en pijama... La revolución del amor empieza en casa.