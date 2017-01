Madonna promueve marcha contra Trump con provocativa imagen Excélsior

Después que se anunciara a Trump como ganador, Madonna tomó su cuenta de Instagram y publicó algunos videos donde aseguró que ‘la democracia en su país ya no existía'.



Ahora a pocos días que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, Madonna compartió un mensaje de una manera muy provocativa.



En su cuenta de Instagram subió una fotografía en colaboración con la revista Nakid, donde aparece la zona púbica de una mujer con la famosa ‘palomita’ de una marca deportiva para promover una marcha en contra de Trump en Washington D.C.



‘Siiiii’ ‘Just Do It’ @nakid magazine. La Marcha de un Millón de Mujeres. Asistan. Washington DC. Enero 21, foto por Marius Sperlich.



No se sabe si el cuerpo es de la cantante. Esta marcha espera reunir a más de un millón de mujeres para mostrar su descontento contra el presidente electo, que en muchas ocasiones ha sido señalado por comentarios misóginos y sexistas.



En la última edición de Harper’s Bazzar -donde Madonna aparece en la portada del aniversario 150 de la publicación- la cantante confesó que la noche de la elección fue ‘una pesadilla’ y que ‘la sensación de tener a Trump como presidente se parece a una ruptura amorosa con una pareja’.



