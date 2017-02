Madre de Kate Hudson ‘destapa’ romance de su hija con Brad Pitt Excélsior

En los últimos meses, los rumores sobre una relación entre los actores habían tomado fuerza, pero fue este lunes, cuando Goldie Hawn habría revelado a Yahoo que “Brad y Kate han estado muy unidos en los últimos tiempos y su relación es muy romántica”.

Asimismo, indicó que “se están preparando para revelar su romance públicamente” tras meses viéndose en secreto.



Hasta el momento las dos estrellas aún no han confirmado nada, tampoco han negado las especulaciones.



Los dos actores tienen hijos de sus anteriores parejas y juntos conseguirían formar un gran hogar, algo que entusiasmaría a Kate, según ha confesado en sus últimas declaraciones. "Realmente quiero más hijos. Entre cuatro y seis. Me encanta. Me encanta la locura. Me encanta el caos. Me encanta reír con ellos”, dijo en entrevista.

Kate Hadson es la madre de Ryder y Bingham, mientras que Brad Pitt es el padre de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.



