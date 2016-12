Madrid prohíbe la entrada de camiones para prevenir ataques AP

Las capital española no ha detectado ninguna amenaza concreta pero que aplicaron la medida de forma preventiva y experimental, informó un portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que pidió no ser identificado, de acuerdo con las normas de la institución.



Los camiones y autobuses no podrán circular por el centro entre el 3 y el 5 de enero, fechas en las que miles de familias salen a la calle para asistir a las cabalgatas de los Reyes Magos, una tradición de raíz cristiana.



Es la primera vez que Madrid adopta estas precauciones, añadió el funcionario, que responden a sendos ataques con camiones que mataron a 12 personas en la capital alemana en diciembre y a 86 en el pasado año en Niza, cuando un camión de 20 toneladas embistió contra una multitud que celebraba el Día de la Bastilla.



España ha mantenido un nivel inferior al de máxima alerta por seguridad desde el ataque a la localidad francesa y otros similares en Túnez. También ha detenido a 175 personas a las que la policía acusa de terrorismo extremo, entre ellos dos presuntos yihadistas arrestados esta semana en Madrid.



Varias ciudades españolas han instalado obstáculos y barreras de acceso a las zonas de alta concurrencia durante las celebraciones del fin del año, que se suman a un despliegue policial especial para estas fechas.



Además de la medida extraordinaria de seguridad, Madrid ordenó el jueves la prohibición a la circulación de los vehículos con números de placa que terminaran en número par, debido a los niveles excesivos de dióxido de nitrógeno en el aire.



