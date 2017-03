Maduro pide sanción a quienes exigen medidas para Venezuela AP

Según Maduro, los poderes públicos deben actuar con mano de hierro ante lo que consideró un delito de "traición a la patria", pero no ofreció detalles.



En contraste, algunas organizaciones de derechos humanos y congresistas opositores han pedido en los últimos días que se active la Carta Democrática Interamericana a Venezuela por el encarcelamiento de más de un centenar de opositores y la compleja situación que enfrenta la población por la crisis económica y social.



Durante una concentración en el oeste de la capital, Maduro reiteró ante varios cientos de seguidores que está dispuesto a tener un ambiente "diálogo" y "respeto" con el gobierno de Donald Trump. Asimismo, pidió a su par estadounidense que no se deje llevar al "fracaso" de sus antecesores, aunque reconoció que las "primeras señales" son "preocupantes".



"Ojalá un rayo de luz, ojalá llegue a la Casa Blanca, y Donald Trump como presidente de los Estados Unidos se atreva a cambiar la política fracasada e intervencionista... contra Venezuela", agregó.



Sin criticar de forma abierta al presidente estadounidense, Maduro expresó que está en contra de la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y de la "persecución" y "criminalización" de los migrantes y los musulmanes. "El pueblo musulmán no es terrorista", sostuvo el venezolano al denunciar que los grupos terroristas "fueron creados por la CIA".



En febrero, el Departamento del Tesoro sancionó por narcotráfico al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami en lo que representó la primera medida del nuevo gobierno estadounidense contra autoridades de Venezuela desde 2014, cuando el expresidente Barack Obama suspendió visas y congeló activos pertenecientes a funcionarios acusados de perpetrar actos de corrupción y violar derechos humanos. Maduro condenó la sanción contra su vicepresidente y ordenó la entrega de una "nota de protesta" al gobierno de Estados Unidos, pero mantuvo una postura conciliatoria hacia Trump.



Caracas y Washington han mantenido en los últimos 18 años tirantes relaciones que han estado dominadas por estridentes discursos de parte de los mandatarios venezolanos, expulsiones de funcionarios diplomáticos, sanciones a autoridades venezolanas y la ausencia de embajadores desde hace ocho años.



