Magdalena Okhuysen conjuga las artes y la educación Anahí Encina

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Anahí Encina) Magdalena Okhuysen Casal es la mujer al frente de la Casa Municipal de Cultura, quien se define como culta, seria y muy comprometida.



La originaria de la ciudad de Jalapa, Veracruz cambió de residencia en varias ocasiones desde corta edad, lo que le permitió conocer diferentes culturas alrededor del país y la importancia de las mismas para la sociedad.



Okhuysen es arquitecta de profesión y realizó estudios en Lenguas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Además, se especializó en Letras Clásicas y Ruso; sus aficiones por estas áreas la llevaron a escribir su libro de cuentos Yo no soy Alicia, para posteriormente emprender su proyecto de servicios editoriales en Texere Editores, en compañía de su socia



Gracias a su trayectoria fue propuesta para laborar como directora de la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas, lo que dio un giro radical a sus planes para este año. “Creo que Zacatecas tiene una oferta cultural muy interesante, hay que ingeniarse mecanismos alternativos para mantener el nivel de cultura que la gente del estado tiene como habitual”.

Okhuysen aseguró que en la Casa de Cultura encontró un equipo muy conciente de sus funciones, pero sobre todo interesado en que su trabajo en el área del arte y la cultura trascienda más allá de sus compromisos laborales. “El capital humano es súper valioso y busco que se reconozca su participación en cada uno de los proyectos que pondrán en alto el nombre de la Casa de Cultura”, añadió.

Destacó que se seguirán manejando cuatro unidades, es decir la de bibliotecas, de talleres, la Orquesta Típica y la administrativa, de la mano con el área de proyectos que sustenta a todas.



Actualmente atiende un tema urgente en su opinión, que consiste en conformar un consejo ciudadano de ocho personas y un representante de la Casa de Cultura, para darle uso al presupuesto otorgado por el Plan de Desarrollo Municipal Cultural.



Para Okhuysen es importante implementar métodos que enlacen el espacio que dirige con otros foros en diversas colonias, bibliotecas y áreas públicas, ya que quiere quitar el pensamiento de que el trabajo solamente tiene escenarios en el Centro Histórico, por lo cual su equipo y ella planean una alianza con la Red Estatal de Bibliotecas dirigida por



Además tiene en mente un calendario de exposiciones más integral, en donde las muestras logren tener una permanencia por mayor tiempo, siguiendo con su plan de extensión en todos los sentidos, dando espacio en las salas tanto a la comunidad cultural y artística zacatecana, como a invitados de otros estados, para obtener un intercambio general. “Algunos programas se mantienen, pero me gustaría aportar el intercambio y el enlace con artistas emergentes para que den a conocer su obra o que colaboren impartiendo nuevos tallleres”.

Sumado a esto espera fortalecer el área de la Orquesta Típica, ya que mantiene su compromiso de su ciclo de conciertos y se espera ampliar su participación con presentaciones en los Miércoles de danzón y su inclusión a otros espacios como el Museo Virreinal de Guadalupe.



Magdalena Okhuysen aseguró que mantendrá las puertas abiertas a las nuevas propuestas de artistas, maestros y estudiantes que quieran colaborar con las actividades de la Casa de Cultura, pues para ella es una forma de formar perfiles académicos.





encinarroyo@gmail.com es la mujer al frente de la Casa Municipal de Cultura, quien se define como culta, seria y muy comprometida.La originaria de la ciudad de Jalapa, Veracruz cambió de residencia en varias ocasiones desde corta edad, lo que le permitió conocer diferentes culturas alrededor del país y la importancia de las mismas para la sociedad.es arquitecta de profesión y realizó estudios en Lenguas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Además, se especializó en Letras Clásicas y Ruso; sus aficiones por estas áreas la llevaron a escribir su libro de cuentos Yo no soy Alicia, para posteriormente emprender su proyecto de servicios editoriales en Texere Editores, en compañía de su socia Judith Navarro. Gracias a su trayectoria fue propuesta para laborar como directora de la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas, lo que dio un giro radical a sus planes para este año.aseguró que en la Casa de Cultura encontró un equipo muy conciente de sus funciones, pero sobre todo interesado en que su trabajo en el área del arte y la cultura trascienda más allá de sus compromisos laborales.Destacó que se seguirán manejando cuatro unidades, es decir la de bibliotecas, de talleres, la Orquesta Típica y la administrativa, de la mano con el área de proyectos que sustenta a todas.Actualmente atiende un tema urgente en su opinión, que consiste en conformar un consejo ciudadano de ocho personas y un representante de la Casa de Cultura, para darle uso al presupuesto otorgado por el Plan de Desarrollo Municipal Cultural.Paraes importante implementar métodos que enlacen el espacio que dirige con otros foros en diversas colonias, bibliotecas y áreas públicas, ya que quiere quitar el pensamiento de que el trabajo solamente tiene escenarios en el Centro Histórico, por lo cual su equipo y ella planean una alianza con la Red Estatal de Bibliotecas dirigida por Simitrio Quezada Además tiene en mente un calendario de exposiciones más integral, en donde las muestras logren tener una permanencia por mayor tiempo, siguiendo con su plan de extensión en todos los sentidos, dando espacio en las salas tanto a la comunidad cultural y artística zacatecana, como a invitados de otros estados, para obtener un intercambio general.Sumado a esto espera fortalecer el área de la Orquesta Típica, ya que mantiene su compromiso de su ciclo de conciertos y se espera ampliar su participación con presentaciones en los Miércoles de danzón y su inclusión a otros espacios como el Museo Virreinal de Guadalupe.aseguró que mantendrá las puertas abiertas a las nuevas propuestas de artistas, maestros y estudiantes que quieran colaborar con las actividades de la Casa de Cultura, pues para ella es una forma de formar perfiles académicos. Agregar a favoritos red estatal de bibliotecas

casa de cultura

magdalena okhuysen

texere editores

educación

cultura

arte

zacatecas