Magistrada niega prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo

Y es que la magistrada federal Isabel Porras avaló los argumentos presentados por Pérez de la Fuente sobre que Gordillo Morales respecto a que carece del perfil para disfrutar del beneficio jurídico a pesar de contar con más de 70 años.



Apenas el pasado 9 de marzo el magistrado Luis Pérez rechazó conceder la prisión domiciliaria para la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sin embargo, necesitaba del aval del Tribunal Colegiado que anteriormente había amparado para efectos a la maestra.



El juzgador consideró que existe riesgo de fuga pues los domicilios proporcionados por la defensa encabezada por el litigante Marco Antonio del Toro no son del todo precisos y además tomó en cuenta las sanciones por los delitos que se le imputan, ya que es procesada por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.



De esta forma la responsable del Tercer TribunaL Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México declaró concluido el litigio iniciado en mayo del año pasado y consideraron al expediente como susceptible de depuración.



A principio de noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer para su análisis el amparo mediante el cual Gordillo pretendía obtener la prisión domiciliaria pues no reunía los requisitos de importancia y trascendencia para ser revisado por el Alto Tribunal.



Tres meses antes la defensa interpuso ante tribunales una apelación a la resolución del juez de la causa, Alejandro Caballero de negar la prisión domiciliaria a su cliente y argumentó que la sentencia era ilegal y atentaba además contra los derechos humanos de la profesora.



El defensor de la exdirigente del SNTE insistió en que aun cuando se acreditó, documental y pericialmente, el carácter de adulto mayor a los 70 años de la maestra Gordillo, la Procuraduría General de la República probó pericialmente que existiera riego de que la profesora se fugara.



Un día antes, el juez Caballero Vertiz explicó que la defensa no aportó pruebas que establecieran a plenitud que la exdirigente magisterial, al concedérsele dicho beneficio, no pudiera fugarse de su propio domicilio.



elba esther gordillo

prisión

méxico