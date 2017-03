Magistrados dan revés al recorte de 10% en el INE; dan la razón al consejero Nacif Excélsior

El consejero Benito Nacif, quien impugnó el recorte salarial ante el Tribunal Electoral en febrero pasado, dijo a este diario que estudiará la sentencia antes de emitir opinión alguna, para conocer los alcances de la misma.



En tanto, el consejero Marco Baños apuntó que Nacif Hernández ejerció un derecho al ir al Tribunal y éste le dio la razón. “Veremos qué decisión tomamos colectivamente cuando nos notifiquen la sentencia. Pero no debemos centrar las medidas de austeridad tomadas por el INE sólo en la reducción de salarios. Lo más relevante ha sido la devolución de los mil 40 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Y la puesta en marcha de todas las demás medidas”, expresó.



Será el próximo martes, en mesa de consejeros, cuando los funcionarios electorales discutan cual será el siguiente paso a dar respecto al recorte salarial.



LA SENTENCIA



Los magistrados consideraron que la Junta General del INE no tiene facultades constitucionales para reducir los salarios, aunque tiene en sus manos el manejo del presupuesto.



De hecho, en la sentencia se calificó la decisión como una “violación directa a la Constitución,” debido a que las remuneraciones están aprobadas en el Presupuesto de Egresos y sólo los diputados tienen la facultad de modificarlo.



Con esto no sólo dio la razón al consejero Benito Nacif, sino que dejó sin efectos los acuerdos de la Junta para todos los involucrados.



El magistrado Felipe Alfredo Fuentes dijo que la Junta, si bien tiene atribuciones para ejercer el presupuesto asignado al INE, carece de competencia para determinar la disminución de las remuneraciones de los consejeros.



En tanto, el hecho de que los consejeros firmaron de conformidad y por propia voluntad la disminución de sus sueldos no obstaculiza el invalidar los acuerdos, dice la sentencia.



