Magistrados también se aprietan el cinturón Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (David Castañeda)

Durante la presentación de su primer informe de actividades, el magistrado presidente aseguró que cerrar el juzgado tercero penal tradicional del distrito de Fresnillo permitió que se pudiera poner en marcha el cuarto juzgado familiar en 2016 sin la necesidad de aumentar el personal.

Añadió que cuatro juzgados familiares son insuficientes en la capital y el tribunal realizó un compromiso para abrir el quinto espacio para atender las necesidades de las familias zacatecanas.

Ávalos Arellano recordó que el 21 de septiembre se abrió el Centro de Convivencia Familiar Supervisada que funciona como un espacio neutro para que las familias que pasan por algún proceso legal tengan atención médica y legal.

Insistió en que este año no pedirán ampliaciones presupuestales y se sumarán a las medidas de austeridad del Gobierno del Estado con el ahorro en consumo del combustible y gastos de operación.

El TSJEZ, dijo, cumplió su compromiso de atender de forma eficiente la administración de justicia en el estado en temas de derechos humanos, seguridad, innovación de los procedimientos legales e infraestructura.

Aseguró que el tribunal creció en innovación tecnológica y los procedimientos constitucionales; también, se fortaleció el compromiso de los distribuidores de justicia para proteger los derechos de la sociedad. “La oralidad ya es también una realidad en los juicios mercantiles y, en poco tiempo, la transitaremos en las materias civil y laborar”, dijo.

Agregó que hay coordinación con la CDHEZ para atender y deslindar las responsabilidades en los casos donde se afectaron los derechos humanos de los zacatecanos. Asimismo, señaló que, después de presentar la solicitud, se aprobó un proyecto que para la modernización de la central de notificadores de un millón 250 mil pesos que agilizar el sistema de notificaciones y rastreo de funcionarios.



capitalimagen@gmail.com El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ) no solicitará ampliaciones presupuestales para el 2017, aseguró el magistrado Armando Ávalos Arellano.Durante la presentación de su primer informe de actividades, el magistrado presidente aseguró que cerrar el juzgado tercero penal tradicional del distrito de Fresnillo permitió que se pudiera poner en marcha el cuarto juzgado familiar en 2016 sin la necesidad de aumentar el personal.Añadió que cuatro juzgados familiares son insuficientes en la capital y el tribunal realizó un compromiso para abrir el quinto espacio para atender las necesidades de las familias zacatecanas.Ávalos Arellano recordó que el 21 de septiembre se abrió el Centro de Convivencia Familiar Supervisada que funciona como un espacio neutro para que las familias que pasan por algún proceso legal tengan atención médica y legal.Insistió en que este año no pedirán ampliaciones presupuestales y se sumarán a las medidas de austeridad del Gobierno del Estado con el ahorro en consumo del combustible y gastos de operación.El TSJEZ, dijo, cumplió su compromiso de atender de forma eficiente la administración de justicia en el estado en temas de derechos humanos, seguridad, innovación de los procedimientos legales e infraestructura.Aseguró que el tribunal creció en innovación tecnológica y los procedimientos constitucionales; también, se fortaleció el compromiso de los distribuidores de justicia para proteger los derechos de la sociedad. “La oralidad ya es también una realidad en los juicios mercantiles y, en poco tiempo, la transitaremos en las materias civil y laborar”, dijo.Agregó que hay coordinación con la CDHEZ para atender y deslindar las responsabilidades en los casos donde se afectaron los derechos humanos de los zacatecanos. Asimismo, señaló que, después de presentar la solicitud, se aprobó un proyecto que para la modernización de la central de notificadores de un millón 250 mil pesos que agilizar el sistema de notificaciones y rastreo de funcionarios. Agregar a favoritos tsjez

armando avalos

fresnillo

informe