Malasia prohíbe salida de 315 norcoreanos en su territorio

Compartir: Liga Compartir: Más de 300 norcoreanos están en Malasia y tienen prohibido salir del país, debido a la disputa diplomática con Corea del Norte por la muerte del medio hermano del líder norcoreano Kim Jon. (AP)



El total de 315 es menor al cálculo previo que dio un funcionario del gobierno, quien dijo a The Associated Press que se creía que unos 1.000 norcoreanos estaban en Malasia.



Malasia dice que Kim Jong Nam murió luego que dos mujeres le rociaron el rostro con el neurotóxico VX en el aeropuerto de Kuala Lumpur el 13 de febrero, pero Corea del Norte - quien para muchos es el responsable del ataque - rechaza los hallazgos.



Las relaciones se han ido deteriorando, cada país expulsó al embajador del país contrario. El martes, Corea del Norte bloqueó la salida del país de todos los malasios hasta que se llegue a un "acuerdo justo" sobre el caso. Malasia luego hizo lo propio con los norcoreanos.



Ambos países también han anulado los viajes sin visa para los ciudadanos de cada quien.



El viceprimer ministro Ahmad Zahid Hamidi dijo a medios locales que 2.453 norcoreanos vinieron a Malasia del 2014 al 2017, pero que el último récord mostraba que solo 315 quedaban.



El ministro de Relaciones Exteriores dijo el sábado que el gobierno espera comenzar negociaciones formales con Corea del Norte en los "próximos días" sobre la liberación de los nueve malasios que están en Pyongyang: tres trabajadores de la embajada y sus familiares.



Anifah agregó que la entrega de los restos de Kim sería parte de la agenda de las negociaciones.



Norcorea ha exigido el cadáver del medio hermano del líder norcoreano desde el primer día y ha objetado la autopsia de Malasia. Pyongyang también ha rehusado reconocer que Kim Nam fue la víctima y se ha referido a él como Kim Chol, nombre que Kim tenía en el pasaporte que llevaba cuando fue atacado en la atiborrada terminal del aeropuerto.



El viernes, la policía de Malasia confirmó que Kim Chol y Kim Nam eran la misma persona, pero rehusó decir cómo lo identificaron.



