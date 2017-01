​Malestares de año nuevo José Luis Guardado Tiscareño

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



La puesta en marcha de las políticas gubernamentales ha dejado ver las verdaderas intenciones del actual gobierno. Hoy a los mexicanos nos afecta y molesta el aumento desmedido del precio de los combustibles y la consecuente e inevitable inflación que se ira generando, que junto a la devaluación constante del peso, simplemente el 2017 será un año difícil de afrontar; este contexto complica aún más el escenario local.



Donde la implementación de nuevos impuestos y el aumento de otros, junto al alza de los combustibles y otros productos básicos, han venido a configurar un malestar social generalizado, desde el sector empresarial hasta las familias; y aunque el cobro de impuestos nunca ha sido muy popular, es justo considerar que como ciudadanos reconocemos también la obligación de cumplir con ellos, así pues puedo pensar que la principal molestia radica en la forma y el contexto en el que aplican las nuevas políticas fiscales, en un contexto de poca transparencia y acusaciones vigentes de corrupción y desvío de recursos por parte del gobierno anterior, hechos que en nada contribuyen para la aplicación de más impuestos.



Pues impuestos como el de infraestructura o el aumento a las aportaciones para la UAZ, tienen detrás condiciones que los vuelven cuestionables; por un lado la ineficiente y carente infraestructura y servicios públicos de nuestro estado y por otro lado la poca claridad e información respecto al uso de los recursos universitarios, ponen en duda la legitimidad de esos impuestos; pues la realidad y percepción social es contraria a lo que supondría la lógica, donde dichos recursos tendrían que ir enfocados respectivamente a garantizar calles sin baches, a un alumbrado eficiente y a servicios e infraestructura pública de mayor calidad e impacto social.



Así mismo la Universidad estará obligada y deberá adquirir el compromiso con la ciudadanía de transparentar, optimizar y hacer un uso responsable de los recursos públicos en pro de mejores servicios educativos que incidan no solo en la solución de sus problemas financieros internos, sino que se reflejen en el desarrollo y crecimiento de nuestro estado.



Si a esto le sumáramos condiciones de transparencia respecto a los parámetros que se consideran para el cobro de tenencia y refrendo, así como su cobro justo y obligatorio para los dueños de un vehículo ya sea nacional o extranjero; además de que exista una mayor sensibilidad, compromiso y responsabilidad por parte de concesionarios y autoridades para mejorar el transporte público antes de incrementar nuevamente sus tarifas, son acciones que ayudarían a justificar los aumentos anteriores y al mismo tiempo contribuirían a mejorar la percepción y sentir social para cuando a los ciudadanos nos toque cumplir con nuestras obligaciones.



joshguardado@gmail.com El inicio del año no fue como se hubiera deseado, la situación económica, política y social se ha complicado, resultado ineludible de una serie de decisiones y acciones tomadas o ignoradas por parte del Gobierno Federal y sus políticas públicas, incluyendo las reformas implementadas que han quedado expuestas no solo incumpliendo lo prometido sino que han comprometido la economía y estabilidad nacional a partir de vulnerar la economía familiar.La puesta en marcha de las políticas gubernamentales ha dejado ver las verdaderas intenciones del actual gobierno. Hoy a los mexicanos nos afecta y molesta el aumento desmedido del precio de los combustibles y la consecuente e inevitable inflación que se ira generando, que junto a la devaluación constante del peso, simplemente el 2017 será un año difícil de afrontar; este contexto complica aún más el escenario local.Donde la implementación de nuevos impuestos y el aumento de otros, junto al alza de los combustibles y otros productos básicos, han venido a configurar un malestar social generalizado, desde el sector empresarial hasta las familias; y aunque el cobro de impuestos nunca ha sido muy popular, es justo considerar que como ciudadanos reconocemos también la obligación de cumplir con ellos, así pues puedo pensar que la principal molestia radica en la forma y el contexto en el que aplican las nuevas políticas fiscales, en un contexto de poca transparencia y acusaciones vigentes de corrupción y desvío de recursos por parte del gobierno anterior, hechos que en nada contribuyen para la aplicación de más impuestos.Pues impuestos como el de infraestructura o el aumento a las aportaciones para la UAZ, tienen detrás condiciones que los vuelven cuestionables; por un lado la ineficiente y carente infraestructura y servicios públicos de nuestro estado y por otro lado la poca claridad e información respecto al uso de los recursos universitarios, ponen en duda la legitimidad de esos impuestos; pues la realidad y percepción social es contraria a lo que supondría la lógica, donde dichos recursos tendrían que ir enfocados respectivamente a garantizar calles sin baches, a un alumbrado eficiente y a servicios e infraestructura pública de mayor calidad e impacto social.Así mismo la Universidad estará obligada y deberá adquirir el compromiso con la ciudadanía de transparentar, optimizar y hacer un uso responsable de los recursos públicos en pro de mejores servicios educativos que incidan no solo en la solución de sus problemas financieros internos, sino que se reflejen en el desarrollo y crecimiento de nuestro estado.Si a esto le sumáramos condiciones de transparencia respecto a los parámetros que se consideran para el cobro de tenencia y refrendo, así como su cobro justo y obligatorio para los dueños de un vehículo ya sea nacional o extranjero; además de que exista una mayor sensibilidad, compromiso y responsabilidad por parte de concesionarios y autoridades para mejorar el transporte público antes de incrementar nuevamente sus tarifas, son acciones que ayudarían a justificar los aumentos anteriores y al mismo tiempo contribuirían a mejorar la percepción y sentir social para cuando a los ciudadanos nos toque cumplir con nuestras obligaciones. Agregar a favoritos año nuevo

economía

política

sociedad

crisis

méxico