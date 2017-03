Man United y Celta avanzan a cuartos en la Liga Europa AP

El jugador más caro del mundo se retiró a los 47 minutos en Old Trafford, en lo que pareció ser una dolencia muscular.



Fue un duro trámite para el United ante un equipo ruso que se encerró atrás y apeló el contragolpe en procura del gol de visitante que necesitaba tras el empate 1-1 en el choque de ida.



El volante español Juan Mata fue el autor del único tanto, empujando el balón al segundo palo a los 70 minutos, luego que Zlatan Ibrahimovic peinó un centro desde la derecha de Henrikh Mkhitaryan.



Ibrahimovic estrelló un par de remates en el primer tiempo.



El United y su técnico José Mourinho se toman la Liga Europa con absoluta seriedad.



Y es que el torneo representa para los ingleses la mejor opción para clasificarse a la próxima Liga de Campeones. El United marcha sexto en la Liga Premier inglesa, en la que los cuatro primeros acceden a la máxima competencia de competencia de clubes del continente.



Mourinho advirtió que el United afronta una dura carga de partidos. Evocó la derrota ante Chelsea el lunes en los cuartos de final de la Copa FA, una en la que acabaron en inferioridad numérica por la expulsión del volante Ander Herrera.



"Tenemos muchos enemigos. No es fácil tener que jugar un partido el lunes con 10 hombres", dijo Mourinho. "Tampoco es fácil tener que jugar ahora y no será fácil hacerlo al mediodía el domingo. Son muchos enemigos, pero mis muchachos estuvieron fantásticos. Tenemos muchas cosas en contra y probablemente perderemos el domingo. La fatiga te pasa factura".



El rival de más cuidado para el United en la Liga Europa podría ser Lyon. Los franceses doblegaron 5-4 a Roma en el marcador global, pese a perder 2-1 en la capital italiana.



Mouctar Diakhaby puso en ventaja a Lyon a los 16 minutos, pero Roma le dio la vuelta con un tanto de Kevin Strootman y el autogol de Lucas Tousard.



Celta, el único club de España, que sigue en carrera, avanzó tras vencer de visitante 2-0 al Krasnodar ruso, certificando un 4-1 en el global. Cinco de los últimos siete campeones de la Liga Europa han sido españoles.



El equipo dirigido por el técnico argentino Eduardo Berizzo se abrió paso en la fase de cuartos por primera vez en 16 años. Berizzo era jugador del conjunto de Vigo cuando alcanzó esa instancia en la Copa UEFA del 2000.



Mallo e Iago Aspas anotaron los goles en el segundo tiempo para un Celta, que de local en la ida ganó 2-1.



"Felicito a mis futbolistas por una noche fantástica de fútbol. Hemos estado a gran un nivel", señaló Berizzo. "Hoy han ganado un partido sensacional luchando contra todo, contra la gente y contra un rival muy duro. Siempre han creído en el arco de enfrente".



-Schalke ganó la pulseada alemana ante Borussia Moenchengladbach. Tras el empate 2-2 en el partido de vuelta jugado en el campo del Gladbach, la eliminatoria quedó con un 3-3 global, y los goles de visitante terciaron a favor de Schalke.



-Ajax venció 2-0 a Copenhague y avanzó tras certificar un 3-2 en el global. Gracias a los goles de Bertrand Traore y Kasper Dolberg, el equipo holandés revirtió el 2-1 en contra de la ida. Dolberg convirtió un crucial penal en el tercer minuto de los descuentos.



-Pese a la expulsión de su delantero camerunés Vincent Aboubakar en el primer tiempo, Besiktas goleó 4-1 al Olimpiakos griego, sellando un 5-2 global. Aboubakar abrió la cuenta para los campeones de Turquía, pero fue expulsado con roja directa a los 39.



-Bélgica tendrá a dos equipos en los cuartos de final. Genk superó 6-3 a Gante en el global, mientras que Anderlecht repitió la victoria 1-0 ante el APOEL de Chipre.



El sorteo para definir los cruces de cuartos se realizará el viernes en Nyon, Suiza.



