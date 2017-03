Manchester United saca empate 1-1 con Rostov en Liga Europa AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (AP)



El gol de visitante marcado por Henrikh Mkhitaryan le dio a United una leve ventaja de cara a la definición en Inglaterra, en la que Rostov acusará las ausencias del capitán Aleksandr Gatskan y el lateral Aleksandr Bukharov por amonestaciones. Además, el técnico de Rostov Ivan Daniliants informó que el zaguero Vladimir Granat se perderá la vuelta tras fracturarse la clavícula.



En general, el conjunto inglés mantuvo a raya al Rostov, que juega por primera vez en esta fase de la competencia europea, pero no creó muchas oportunidades de anotar y ambos equipos se enfrascaron en un duelo de iguales en el mediocampo.



Rostov reaccionó en la segunda mitad, y Bukharov igualó el marcador a los 53 tras un contragolpe. Bukharov bajó con el pecho un balón en profundidad y batió el arquero argentino Sergio Romero.



El entrenador del United José Mourinho se quejó de la calidad de la cancha antes del partido, pero su equipo resultó favorecido por un fuerte viento en la primera mitad.



"Hicimos un buen partido considerando las condiciones", declaró Mourinho. "Era imposible jugar mejor. Era imposible dominar el balón, hacerlo circular, así que hicimos la clase de partido propio para las circunstancias, y lo hicimos a cabalidad".



"Cometimos un solo fallo defensivo, pero supimos contrarrestar la intensidad y el juego directo de ello. Es un resultado que deja abierta la eliminatoria para la vuelta, con cierta ventaja para nosotros", añadió el entrenador portugués.



También el jueves, Lyon le ganó 4-2 a la Roma, que sufrió su primera derrota como visitante en Europa esta temporada.



Mouctar Diakhaby adelantó a los franceses a los ocho minutos, pero la Roma le dio la vuelta con los tantos del egipcio Mohamed Salah (20) y el argentino Federico Fazio (33).



Lyon levantó en el segundo tiempo, dándole la vuelta gracias a los goles de Corentin Tolisso (47), Nabil Fekir (74) y Alexandre Lacazette (90). El mejor de todos fue el anotado por el suplente Fekir, quien eludió a tres zagueros.



El Celta de Vigo, el único club español que sigue en carrera, derrotó al Krasnodar ruso. Daniel Wass (50) y Claudio Beauvue (90) anotaron los goles. Pero el equipo ruso logró sacar un gol de la visita al estadio Balaidós, obra de Viktor Claesson (56).



"No se tradujo en la red todo el dominio y ocasiones que tuvimos. Así que de cara a lo que viene descansar e imaginar un partido difícil en Rusia", dijo Eduardo Berizzo, el timonel argentino del Celta.



Por otra parte, Rasmus Falk y Andreas Cornelius anotaron por Copenhague en su victoria de 2-1 sobre Ajax.



El equipo belga Anderlecht le ganó a APOEL 1-0 en Nicosia, Chipre, gracias al gol de Nicolae Stanciu en el primer tiempo.



En duelo de conjuntos alemanes, Schalke igualó 1-1 de local contra Borussia Moenchengladbach. Con gol del argentino Esteban Cambiasso, el Olympiakos griego empató 1-1 con el visitante Besiktas de Turquía. Genk goleó a domicilio 5-2 a Gent, en un choque entre equipos belgas.



redaccion@imagenzac.com.mx BERLÍN/AP.- Manchester United mantuvo su récord invicto en Rusia, pero tuvo que confirmarse con un empate 1-1 frente a Rostov el jueves en el partido de ida por los octavos de final de la Liga Europa.El gol de visitante marcado por Henrikh Mkhitaryan le dio a United una leve ventaja de cara a la definición en Inglaterra, en la que Rostov acusará las ausencias del capitán Aleksandr Gatskan y el lateral Aleksandr Bukharov por amonestaciones. Además, el técnico de Rostov Ivan Daniliants informó que el zaguero Vladimir Granat se perderá la vuelta tras fracturarse la clavícula.En general, el conjunto inglés mantuvo a raya al Rostov, que juega por primera vez en esta fase de la competencia europea, pero no creó muchas oportunidades de anotar y ambos equipos se enfrascaron en un duelo de iguales en el mediocampo.Rostov reaccionó en la segunda mitad, y Bukharov igualó el marcador a los 53 tras un contragolpe. Bukharov bajó con el pecho un balón en profundidad y batió el arquero argentino Sergio Romero.El entrenador del United José Mourinho se quejó de la calidad de la cancha antes del partido, pero su equipo resultó favorecido por un fuerte viento en la primera mitad."Hicimos un buen partido considerando las condiciones", declaró Mourinho. "Era imposible jugar mejor. Era imposible dominar el balón, hacerlo circular, así que hicimos la clase de partido propio para las circunstancias, y lo hicimos a cabalidad"."Cometimos un solo fallo defensivo, pero supimos contrarrestar la intensidad y el juego directo de ello. Es un resultado que deja abierta la eliminatoria para la vuelta, con cierta ventaja para nosotros", añadió el entrenador portugués.También el jueves, Lyon le ganó 4-2 a la Roma, que sufrió su primera derrota como visitante en Europa esta temporada.Mouctar Diakhaby adelantó a los franceses a los ocho minutos, pero la Roma le dio la vuelta con los tantos del egipcio Mohamed Salah (20) y el argentino Federico Fazio (33).Lyon levantó en el segundo tiempo, dándole la vuelta gracias a los goles de Corentin Tolisso (47), Nabil Fekir (74) y Alexandre Lacazette (90). El mejor de todos fue el anotado por el suplente Fekir, quien eludió a tres zagueros.El Celta de Vigo, el único club español que sigue en carrera, derrotó al Krasnodar ruso. Daniel Wass (50) y Claudio Beauvue (90) anotaron los goles. Pero el equipo ruso logró sacar un gol de la visita al estadio Balaidós, obra de Viktor Claesson (56)."No se tradujo en la red todo el dominio y ocasiones que tuvimos. Así que de cara a lo que viene descansar e imaginar un partido difícil en Rusia", dijo Eduardo Berizzo, el timonel argentino del Celta.Por otra parte, Rasmus Falk y Andreas Cornelius anotaron por Copenhague en su victoria de 2-1 sobre Ajax.El equipo belga Anderlecht le ganó a APOEL 1-0 en Nicosia, Chipre, gracias al gol de Nicolae Stanciu en el primer tiempo.En duelo de conjuntos alemanes, Schalke igualó 1-1 de local contra Borussia Moenchengladbach. Con gol del argentino Esteban Cambiasso, el Olympiakos griego empató 1-1 con el visitante Besiktas de Turquía. Genk goleó a domicilio 5-2 a Gent, en un choque entre equipos belgas. Agregar a favoritos liga europa

manchester united

rostov

zlatan ibrahimovic