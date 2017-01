Manifestaciones deben estar dentro de la ley: Murillo Susana Rodríguez

“Nosotros estamos monitoreando toda esta situación, respetamos mucho el derecho de los manifestantes a expresar esta circunstancia, es un derecho fundamental que ellos tienen para poder manifestar su punto de vista, pero también debemos estar atentos a que estas manifestaciones no sobrepasen los límites de la ley”.



Bajo este precepto, el procurador dijo que la obligación de ellos como autoridad es evitar que se presenten daños a terceros.



Aclaro que hasta ayer por la mañana ninguno de los propietarios de las gasolineras interpuso alguna denuncia formal por lo sucedido, aunque en pláticas expresaron su interés de hacerlo posteriormente.



Desconoce monto de pérdidas

Debido a la ausencia de estas denuncias comentó Murillo Ruiseco desconocen la cantidad total de gasolina que fue sustraída, así como de otros artículos que igualmente se llevaron de las gasolineras.



Murillo Ruiseco hizo un llamado a los manifestantes para que eviten la extracción de combustible fuera de los parámetros de seguridad que podría implicar un riesgo muy grave para las personas.



“La extracción de combustible como lo han hecho en otros lugares puede poner en riesgo a la población”.



El procurador hizo un llamado a que estas expresiones no se salgan de control en torno al combustible y la gasolina.





josé francisco murillo ruiseco

gasolinazo

actos vandálicos