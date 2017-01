Manifestantes vacían gasolinera en Valparaíso Redacción

El punto de mayor violencia se presentó en Valparaíso, ahí encapuchados remolcaron un auto frente a las oficinas de Catastro y tras rociarle gasolina le prendieron fuego.



En este mismo municipio los inconformes saquearon la sucursal de Grupo Gasolinero Rivas y regalaron el combustible a más de 50 autos.



La rapiña fue contenida luego de la intervención de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Ministerial del Estado.



Por su parte el grupo denominado Coordinadora Nacional Plan de Ayala realizó la toma pacífica de caseta de Osiris, de la carretera Zacatecas-Aguascalientes y la de la caseta de Calera, en la carretera Zacatecas-Fresnillo.



Los inconformes permitieron a los autos pasar sin pagar, al tiempo que gritaban consignas contra los gobiernos federal y estatal.



En Fresnillo, Jerez, Río Grande y Juchipila, manifestantes cerraron el acceso al área de Recaudación de Rentas de las diferentes presidencias municipales, impidiendo el pago de los impuestos a los ciudadanos.



Piden no afectar a terceros

Por la noche el gobierno estatal fijo su postura mediante un comunicado, en el que invitó a los manifestantes a evitar cometer actos delictivos y a no dañar a terceros.



La secretaria de gobierno Fabiola Torres pidió a las personas que tomarán parte este sábado, en las protestas programadas para realizarse en el Centro Histórico a mantenerse dentro de la legalidad.



“Estamos conscientes del descontento que generó la medida tomada por el orden Federal con relación al ajuste en el precio de los combustibles; no obstante, también tenemos la obligación de salvaguardar la paz social”, dijo.



