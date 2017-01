Mantiene la SSZ vigilancia durante la temporada de frío Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud, informó en un comunicado que las condiciones climatológicas adversas incrementan la frecuencia de las infecciones respiratorias agudas (IRAS), así como el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, hipotermia o quemaduras.



Agregó que a lo largo de la temporada de frío, que inició el pasado 15 de octubre y concluirá el 15 de marzo de 2017, la SSZ, mediante las siete Jurisdicciones Sanitarias, emitirá varias recomendaciones a la población.



Se trata de que la ciudadanía tenga cuidado con los sistemas de calentamiento para que no respire gases que provoquen intoxicación y mantenga ventiladas las habitaciones donde haya fuentes de calor (chimeneas, calentadores u hornillos).



Otras recomendaciones incluyen: no dejar velas encendidas, asegurarse que las estufas de carbón, eléctricas y gas estén alejadas de las cortinas y mantener y niños lejos de estufas y braseros.



En caso de descenso drástico de la temperatura, lo recomendable es utilizar suficientes cobijas durante la noche y madrugada, cubrir los sitios del hogar donde puedan entrar corrientes de frío y abrigarse bien al salir.



Referente a la vacuna contra la Influenza, Breña Cantú reiteró la invitación aplicarse en los grupos de riesgo: menores de seis a 59 meses, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y quienes tengan asma, cardiopatías, obesidad mórbida y VIH-Sida, principalmente.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) mantiene vigilancia epidemiológica en el territorio estatal por la temporada de frío, sobre todo en aquellas regiones donde se han registrado temperaturas más bajas.Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud, informó en un comunicado que las condiciones climatológicas adversas incrementan la frecuencia de las infecciones respiratorias agudas (IRAS), así como el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, hipotermia o quemaduras.Agregó que a lo largo de la temporada de frío, que inició el pasado 15 de octubre y concluirá el 15 de marzo de 2017, la SSZ, mediante las siete Jurisdicciones Sanitarias, emitirá varias recomendaciones a la población.Se trata de que la ciudadanía tenga cuidado con los sistemas de calentamiento para que no respire gases que provoquen intoxicación y mantenga ventiladas las habitaciones donde haya fuentes de calor (chimeneas, calentadores u hornillos).Otras recomendaciones incluyen: no dejar velas encendidas, asegurarse que las estufas de carbón, eléctricas y gas estén alejadas de las cortinas y mantener y niños lejos de estufas y braseros.En caso de descenso drástico de la temperatura, lo recomendable es utilizar suficientes cobijas durante la noche y madrugada, cubrir los sitios del hogar donde puedan entrar corrientes de frío y abrigarse bien al salir.Referente a la vacuna contra la Influenza, Breña Cantú reiteró la invitación aplicarse en los grupos de riesgo: menores de seis a 59 meses, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y quienes tengan asma, cardiopatías, obesidad mórbida y VIH-Sida, principalmente. Agregar a favoritos zacatecas

ssz

gilberto breña cantu

salud