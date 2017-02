Manuel Denna plasma la esencia de las calles Anahí Encina

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Ma. del Refugio Gamboa )



(Ma. del Refugio Gamboa )



(Ma. del Refugio Gamboa ) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Pese a que el autor no suele realizar exposiciones y su trabajo es enviado a galerías y agencias de países en Europa, Asía y Latinoamérica, decidió reunir estas piezas inéditas, pertenecientes a otras colecciones, para que no quedaran en el olvido.



El corte de listón lo realizó la locutora Yadira Rivera, que también agradeció a los asistentes por apoyar el arte, pero sobre todo a los talentos locales.



La temática de Storie e leggende es una variedad de historias que surgieron gracias al gran acervo cultural del artista y lo que ha encontrado a lo largo de las calles zacatecanas.



Además, las 30 obras están influenciadas por la literatura, la música y el cine, y las técnicas utilizadas fueron el dibujo con grafito, acuarela con lápiz, grabado en madera y agua fuerte, entre otras.



El ilustrador comenzó desde los 4 años de edad a copiar comics y desde entonces, ha vivido rodeado de arte y música, siendo esta última, una parte fundamental de su inspiración.



Actualmente se encuentra en un proceso de experimentación con la neográfica, técnica que conjunta la fotografía, ya sea digital o análoga, y las herramientas de edición digitales.



Mientras tanto, Storie e leggende permanecerá en Galería Bazar durante un mes y todas sus piezas se encuentran a la venta, además el resto de su trabajo puede ser consultado en su página de Facebook Manuel Denna Comix.



encinarroyo@gmail.com El ilustrador y artista plástico, Manuel Denna, inauguró su exposición Storie e leggende conformada por 30 obras en diversas técnincas dentro de Galería Bazar.Pese a que el autor no suele realizar exposiciones y su trabajo es enviado a galerías y agencias de países en Europa, Asía y Latinoamérica, decidió reunir estas piezas inéditas, pertenecientes a otras colecciones, para que no quedaran en el olvido.El corte de listón lo realizó la locutora Yadira Rivera, que también agradeció a los asistentes por apoyar el arte, pero sobre todo a los talentos locales.La temática de Storie e leggende es una variedad de historias que surgieron gracias al gran acervo cultural del artista y lo que ha encontrado a lo largo de las calles zacatecanas.Además, las 30 obras están influenciadas por la literatura, la música y el cine, y las técnicas utilizadas fueron el dibujo con grafito, acuarela con lápiz, grabado en madera y agua fuerte, entre otras.El ilustrador comenzó desde los 4 años de edad a copiar comics y desde entonces, ha vivido rodeado de arte y música, siendo esta última, una parte fundamental de su inspiración.Actualmente se encuentra en un proceso de experimentación con la neográfica, técnica que conjunta la fotografía, ya sea digital o análoga, y las herramientas de edición digitales.Mientras tanto, Storie e leggende permanecerá en Galería Bazar durante un mes y todas sus piezas se encuentran a la venta, además el resto de su trabajo puede ser consultado en su página de Facebook Manuel Denna Comix. Agregar a favoritos exposición

galería bazar

obras

pintura