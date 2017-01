Mara Muñoz, una mujer comprometida con sus ideales Anahí Encina

Mara Muñoz Galván, quien viene de una familia integrada por sus padres y por dos hermanos mayores, llena de valores y como ella dice "muy chapeada a la antigua".



Actualmente es directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas y desde muy joven supo que quería ser abogada, que quería dedicarse a los asuntos públicos y a defender los derechos humanos.



Al egresar de la licenciatura en Derecho trabajó como directora del Instituto de las Mujeres de Zacatecas, y desde entonces se ha mantendio fiel a sus ideales.



Muñoz Galván creó la asociación Lunas de Hipatia, que tiene como objetivo trabajar con niñas y niños para dejar de construir estereotipos de género y acercarlos a áreas como la ciencia y la tecnología.

1. ¿Cuál es su película favorita? Me gusta mucho la película de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? de Pedro Almodovar, me parece que retrata muy bien la realidad de muchas mujeres en el mundo inmersas en una situación de adicción a las personas y a las sustancias, que tiene que ver con su entorno y que éste da muchos aprendizajes que socialmente se transmiten, cosas que un ser libre no quisiera para sí, otra de mis favoritas es Taxi driver, porque retrata cómo la vida solitaria de un hombre en una gran ciudad y el aislarse de las personas lo llevan a determinadas situaciones. 2. ¿Cuál es su libro favorito? Pienso que podría ser Crimen y castigo de Dostoievski, porque enseña cómo una persona no puede con la culpa por cometer un crimen en contra del convencionalismo social y eso lo lleva a entregarse, el retrato de la culpa en el ser humano me parece muy importante, creo que sin la culpa habría crímenes sin ninguna posibilidad de redención y de arrepentimiento, deberíamos analizarlo porque por otro lado la culpa puede llevarnos a ataduras sociales desventajosas y contrarias a la libertad de las personas. 3. ¿Alguna obra de arte predilecta? Francis Bacon, me gusta mucho su pintura El Papa, ya que hace una referencia a una figura papal pero de una manera oscura y hasta monstruosa, dando su versión de una obra de Velázquez. 4. ¿A qué es aficionada? A viajar, lo disfruto mucho y mis lugares favoritos en el mundo son Granada en España, Oaxaca, me gusta mucho la Costa Sur de Francia, Tulum y el Centro de la Ciudad de México. 5. ¿Su gadget preferido? Definitivamente el celular, estoy muy apegada a mi teléfono, tengo muchas cosas en un aparato por lo que es muy eficiente para la vida cotidiana.

6. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Me gusta cuando no trabajo porque puedo leer, estar con mi perrita Ónix, ya que puedo pasearla y pasar tiempo con ella.

7. Si tuviera que ir a una isla, ¿a quién y qué llevaría? Agua, mi celular y el libro El señor de las moscas, llevaría a mi esposo César. 8. ¿Cómo es la pareja de sus sueños? Creo que si la tengo, mi esposo se acerca demasiado a lo que vería yo como un ideal de hombre, el es una persona sensible, a la que le gusta la vida en familia, en la que nosotros hemos creado, un hombre inteligente, que le guste viajar, leer, que tenga ideales y que le guste trabajar para tener un mundo igualitario, que tenga libertad y que respete la mía. 9. ¿Cuál es su mejor virtud? Mi mejor virtud es tener empatía con las demás personas, poder ponerme en sus zapatos.

10. ¿Y su peor defecto? A veces no saberme moderar en ciertas cosas, en ocasiones soy muy apasionada y sería mejor equilibrar las cosas, pero a fin de cuentas así soy. 11. ¿Cuál es su comida favorita? La comida japonesa y la tailandesa, en general la oriental, me gusta mucho el sushi, el tai pai, las sopas y su forma de preparación. 12. ¿Podría mencionar algún recuerdo de su infancia? Mi papá es ganadero y recuerdo que nos llevaba al rancho, me hacia muy feliz convivir con los animales, andar libre por el monte, trepar bardas y arboles, fue una etapa muy bonita de mi vida. 13. ¿Quiénes son sus confidentes? Mi madre, Elia Mara, y mi esposo, además mis amigos Omar y Herlinda. 14. ¿Cuál es su gusto culposo? Un gusto culposo, el cigarro, disfruto mucho uno antes de dormir.

Mis objetivos personales son ser feliz, ser útil a la sociedad en la que vivo, no ser indiferente ante realidades de desventaja de muchas personas, ser libre, me gustaría que se me reconociera por ser una persona que no tiene atavismos ni prejuicios.



