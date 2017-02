​Marcha anti Trump se unificaría en un solo contingente: Graue Excélsior

En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



Aseguró tener ‘la impresión de que’ la convocatoria ‘ya se modificará para que sea una sola marcha. Sería la mejor noticia. Veamos el resultado de la’ partida este domingo dentro de México ‘y después veremos la repercusión internacional’ de la misma. ‘La marcha tiene la principal finalidad de mostrar la unidad por la soberanía y la dignidad nacional’. Los efectos llegarán hacia el resto del mundo, y especialmente a Estados Unidos, porque rechaza la discriminación y xenofobia” que ha inundado el discurso del mandatario de la Unión Americana, Donald J. Trump. Hasta este momento, un contingente saldrá este domingo 12 de febrero del Hemiciclo y otro del Auditorio Nacional, al medio día. Finalmente, se unirían en el Ángel de la Independencia, si es que no se llega a un acuerdo entre las escuadras participantes.



CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Luis Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que la manifestación anti Trumpquedaría unificada en un solo contingente, y no en dos, como se tenía planeado originalmente: '¡Qué bueno que está sucediendo al margen de los diversos grupos que marcharán! Lo que a todos nos une es' la nación.

