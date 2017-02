Marchan antorchistas; exigen respeto por parte de Godezac Noé Marín

capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- La mañana de este jueves, alrededor de 400 antorchistas encabezador por su líder sindical, Osvaldo Ávila Tiscareño, se congregaron para marchar por el boulevard Adolfo López Mateos, rumbo a Cuidad Administrativa para exigir que se respete los acuerdos de vivienda, drenaje y empleo temporal que realizaron con Gobierno del Estado.Osvaldo Ávila Tizcareño, líder estatal del Movimiento Antorchista, dijo que, antes de salir a manifestarse, buscaron llegar al diálogo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Gobierno del Estado, "pero todas las solicitudes fueron ignoradas".Aseguró que los antorchistas cumplieron su parte como movimiento social, y en el 2016 obtuvieron 94 millones de pesos, que se invirtieron en el desarrollo de las comunidades; sin embargo, denunció que no existe una correspondencia del gobierno.Asimismo dijo que "hemos encontrado oídos sordos al planteamiento que nosotros hemos y no nos quedó de otro recurso", sentenció.

