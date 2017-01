Marchan antorchistas para exigir un aumento de los apoyos que les da el municipio Marcela Espino

A pesar de que se entrevistaron con el secretario de Gobierno Daniel Ramírez, no quedaron conformes, pues se les notificó que no era posible dar solución a esta petición derivado de que el municipio y el estado cambiaron las reglas de operación para la atención a estas organizaciones.



Alrededor de 200 manifestantes marcharon por las calles de la ciudad y terminaron su recorrido en la alcaldía, donde buscaron entrevistarse con José Haro.



Sin embargo, fueron recibidos por el secretario y el director de Desarrollo Social, César Bonilla Badillo.



Guillermo Guerrero, responsable de Antorcha Campesina en el municipio, explicó que cedieron su derecho a un cargo en la administración municipal a fin de que se les otorgarán más beneficios de programas sociales.



De acuerdo con el pliego petitorio de la organización, buscan que se les entreguen 2 mil despensas por mes, 2 mil boilers solares, mil 500 becas de estímulos a la educación, mil techos y 400 ampliaciones de cuartos, entre otras ayudas.



De igual manera, exigieron se retiraran las vallas de acceso a la presidencia municipal.



De igual forma pidieron dar seguimiento a las obras que se gestionaron ante la Federación, como unidades deportivas, domos en escuelas y ampliaciones de redes eléctricas.



Luego de que fueron atendidos por el secretario, se les informó que tendrían una mesa de trabajo con el alcalde más tarde, pero los manifestantes se retiraron antes sin que se reunieran con las autoridades.



