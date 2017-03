Marcharán antorchistas por falta de obras Redacción

La dirigencia antorchista a cargo de Jaime Chacón Llanas, informó que se ha buscado un nuevo acercamiento con autoridades, sin que su llamado haya sido atendido.



Expresaron que la marcha se realizará el próximo 14 de marzo a las 10 de la mañana partiendo de las inmediaciones de la máquina 30-30, y se desplazará sobre el bulevar metropolitano para finalmente detenerse en la Presidencia Municipal.



El dirigente antorchista destacó que transcurrió una semana, durante la cual se esperaba se estableciera comunicación, sin embargo no hay eco en el gobierno de Judith Guerrero, por lo que acudirán a la manifestación pública.



Asimismo lamentó que el gobierno deje de atender las necesidades de la población organizada ya que esta es una obligación de las autoridades, y es un derecho ciudadano el de acudir ante ellos y pedir que se doten servicios elementales para sus poblaciones.



"No estamos de acuerdo en que el Gobierno de la capital no sienta esta obligación, por lo que acudiremos a la exigencia y manifestación pacífica", sostuvo el líder.



Por consecuencia, la dirigencia de Antorcha vuelve a hacer el llamado a la alcaldesa para que instruya a secretarios, de tal forma que analicen y propongan la atención del pliego petitorio.



"Lo que a nosotros nos interesa es que se hagan obras y se entreguen apoyos, no es nuestra intención entorpecer el funcionamiento de la presidencia ni molestar a funcionarios”, aseveró.



